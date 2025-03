Las 2 recomendaciones de Ambiente para la caza de jabalíes, tras el ataque y muerte de un hombre en El Carrizal

El jabalí no ataca si no está amenazado

Gorrindo fue tajante al recomendar que ante la aparición de un jabalí no hay que atacarlos. "La naturaleza del animal no es acometer a los seres humanos, porque no lo percibe como una presa. Tiende a huir y a escabullirse", señaló.

Otro de los puntos para la regulación de los especímenes de los jabalíes es no cazar a los pumas, porque los neutraliza naturalmente.

Este martes se conoció el caso de la muerte de un hombre de 49 años, identificado como Diego Iván Cortez, y a sus cuatro perros en El Carrizal, a consecuencia del ataque de un jabalí.El hecho generó conmoción ya que la víctima era conocida en el lugar y dejó a tres hijos. Según Claudio, su hermano, el ataque ocurrió cuando la víctima acompañaba a su primo y a un amigo que estaban arreando unas vacas.

"Cuando los perros encontraron al animal, el chancho estaba escondido, luego supimos que ya estaba herido. Ahí empezaron a ladrar y el jabalí atacó. Después de que matara a los perros, mi hermano se resbaló en el lodo y el chancho comenzó a tajearlo y a dañarlo en el suelo", explicó Claudio en diálogo con la periodista Agustina Fiadino y Cristian Morón de Radio Nihuil.

El hermano de la víctima describió al jabalí como "muy grande" y lamentó que los perros no tuvieran "la fuerza suficiente para evitar que mataran a mi hermano".