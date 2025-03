Ciudad Segura Tokio.jpg Tokio, la ciudad con más espacios verdes.

En segundo y tercer lugar, encontramos a dos clásicos europeos: Londres y París. La capital británica, con 78 espacios verdes, y la ciudad de la luz, con 63, mantienen su reputación como urbes que valoran sus parques y jardines, ofreciendo a sus habitantes y visitantes refugios de tranquilidad en medio del bullicio urbano.

Singapur, la ciudad-estado asiática, sorprende con su cuarto puesto, gracias a sus 55 espacios verdes que demuestran su compromiso con la sostenibilidad. Nueva York, la gran manzana, se ubica en el quinto lugar, con 46 parques y jardines que ofrecen un respiro a sus habitantes.

La única presencia argentina en el ranking

Buenos Aires se destaca como la única ciudad, no sólo argentina sino también latinoamericana, en el top 10. Está ocupando el séptimo lugar con 41 espacios verdes. Este reconocimiento resalta el valor que la ciudad porteña otorga a sus parques y plazas, que son un punto de encuentro para sus habitantes y un atractivo para los turistas.

buenos-aires-el-parque- coronavirus 3.jpg Los espacios verdes de Buenos Aires, dentro del top 10.

Desde entonces, hay que tener en cuenta que Mendoza no aparece ni siquiera en el top 100 del ranking. Pero no porque tengas escasos espacios verdes. De hecho el Parque General San Martín, el Parque Metropolitano o el Parque Central son testigos de ello. Sino porque en el análisis de Freepik sólo contemplo la 100 ciudades más pobladas del mundo y Mendoza no cumple ese requisito.

