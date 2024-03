La vacuna contra el dengue ya está en las farmacias de Mendoza pero casi nadie la compra

Después de venderse en distintas partes del país, la vacuna Qdenga está en stock en las farmacias de Mendoza y se consigue a $70.842 cada dosis (se aplican dos dosis en un lapso de tres meses). Hay obras sociales y prepagas que cubren un porcentaje de su costo, y debe encargarse para que la farmacia la provea ya que su vencimiento es a corto plazo.

Salud dengue casos.jpg Transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el dengue se propaga cuando el insecto se alimenta de la sangre de una persona infectada y luego pica a otras.

El verano es la estación del año que despierta con fuerzas la propagación del dengue, y este verano en particular ha encendido alertas en el país debido a la ola de calor y las altísimas temperaturas que alcanzan a todas las regiones y no sólo a las provincias más cálidas y húmedas.

La enfermedad del dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, se propaga cuando el insecto se alimenta de la sangre de una persona infectada y luego pica a otras, transmitiendo el virus. El contagio no ocurre de persona a persona ni a través de objetos o leche materna.

La vacuna contra el dengue demoró en llegar

Aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) a fines de abril del año pasado, recién en los últimos días la vacuna contra el dengue llegó a Mendoza. Nuestro país fue uno de los primeros en contar con su disponibilidad.

También admitida por la Unión Europea, la vacuna tetravalente denominada Qdenga o TAK-003, del laboratorio japonés Takeda, puede ser aplicada en todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad, bajo un esquema de dos dosis aplicando la segunda dosis antes de los tres meses. Se trata de una inyección subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo. Al tener un vencimiento muy corto, las farmacias las venden a medida que se las van encargando.

No está incluida en el calendario de vacunación nacional, lo que significaría el acceso gratuito a la inoculación, y desde el Gobierno nacional recientemente advirtieron que la vacuna "aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad", además de remarcar que "la OMS (Organización Mundial de la Salud) indicó que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad".

qdenga.jpg

"La demanda es poca, pero lo importante es que ya está disponible", aseveró Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Y consideró que "no se está vendiendo tampoco por la situación económica, su costo no es accesible para todo el mundo, no está al alcance de todos".

La prevención como la mejor estrategia

Más allá de la existencia de la vacuna contra el dengue, los especialistas y organismos públicos de la salud siguen poniendo en foco de la prevención a la hora de combatir los casos de dengue. Y la vacuna es parte de la prevención, sobre todo en personas de riesgo o que estén por viajar a zonas endémicas o con mucha presencia de mosquitos, según recomiendan los profesionales de la salud.

Es que el mismo vector Aedes aegypti es capaz de transmitir otros virus como el Zika y el Chikungunya, enfermedades para las cuales aún no se cuenta con vacunas.

"La mejor estrategia de prevención sigue siendo el control y la eliminación de criaderos de mosquitos en objetos en los que se puede acumular agua, ya que es allí donde las hembras suelen depositar los huevos", alertaron desde el Ministerio de Salud de Mendoza.

Dengue mosquito recipientes.jpg Objetos en donde pueda depositarse agua, como las cubiertas o tachos en desuso, son ideales para la reproducción del mosquito del dengue.

Y destacaron que las campañas para evitar la propagación del mosquito del dengue continúan en todo el territorio mendocino, en coordinación con cada municipio.

"Estamos en la semana 10 epidemiológica y mantenemos nuestro plan de acción porque lo importante es prevenir con monitoreos permanentes para erradicar la presencia del mosquito", afirmaron desde el área sanitaria que abarca los departamentos de Zoonosis y Epidemiología junto a las áreas de salud municipales.

En medio de una "ola de mosquitos" que parece no tener fin -aunque en los últimos días de respiro de calor extremo ha mermado-, la campaña de difusión contra el dengue, que se aprecia sobre todo en redes sociales, apunta a que la población utilice métodos de aislamiento vectorial (repelentes, espirales, mosquiteros) y sobre todo evite la acumulación de agua estancada en recipientes o piletas para evitar la reproducción del insecto.

