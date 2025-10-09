La Universidad de Congreso inicia el primer caso demostrativo de terrazas vegetadas en Mendoza

Huerta Universidad de Congreso La iniciativa cuenta con la participación de alumnos y docentes de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Ambiente.

El proyecto busca enverdecer las terrazas urbanas a través de especies nativas y adaptadas al clima árido, mitigando el calor urbano y generando biocorredores en altura que promuevan la biodiversidad. Además de su impacto ambiental positivo, la propuesta pretende aprovechar edificios de valor arquitectónico y patrimonial para potenciar el ecoturismo urbano, ofreciendo a la ciudad espacios sostenibles y turísticos únicos.

Participantes