La iniciativa cuenta con la participación de alumnos y docentes de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Ambiente de la UC, junto con investigadores de la línea de Urbanismo Sostenible del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE-CONICET-CCT Mendoza).
La Universidad de Congreso inicia el primer caso demostrativo de terrazas vegetadas en Mendoza
La construcción del primer caso demostrativo del proyecto “Red de Terrazas Vegetadas como Corredores de Biodiversidad y Ecoturismo en Altura”, financiado por la Fundación Bloomberg Philanthropies dentro del programa “Juventud y Acción Climática”, impulsado por la Municipalidad de Mendoza