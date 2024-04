La UNCuyo le concedió el honoris causa al destacado filósofo argentino Santiago Kovadloff

TE PUEDE INTERESAR: Funcionarios de Chile anunciaron un nuevo aeropuerto para Viña del Mar con vuelos directos a Mendoza

En la mesa académica, acompañaron al galardonado la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel, la decana María Flavia Filippini (FCA) y los decanos Miguel González Gaviola (FCE) y Fernando Pérez Lasala (FD). Participaron también autoridades universitarias, decanos/as, vicedecanos/os, y consejeros superiores y directivos, miembros de los cuerpos legislativos de la provincia, invitados especiales, familiares y amigos.

En el comienzo de la ceremonia actuó el Cuarteto de Cuerdas del Vivero Musical y se entonaron las estrofas del Himno Nacional y de la UNCUYO. Seguido, se anunció que el acto fue declarado de Interés por la Honorable Cámara de Senadores, resolución que entregó el legislador Alejandro Diumenjo.

A continuación, Osvaldo Robby, director de la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible (MRS) —espacio que tuvo a Kovadloff como expositor— reseñó las razones que motivaron la distinción. Para dar cuenta de la trayectoria y figura del filósofo, el magíster se inspiró en alguno de sus libros, transformando la presentación en una "intima reunión de amigos", tal como lo definió.

Esther Sanchez Santiago Kovadloff.jpg La rectora de la universidad Esther Sanchez y el filósofo Santiago Kovadloff.

La comunidad suma un nuevo miembro

“Es bastante difícil hablar sobre alguien de la talla de Santiago, sobre todo cuando es un amigo”, afirmó la Rectora al iniciar su discurso, luego de entregarle al escritor el título honorífico, con mención especial al mérito académico-científico, y la resolución de designación.

En ese contexto, Sanchez se explayó sobre lo que significa para la Universidad conceder este Doctorado, el cual fue propuesto por tres unidades académicas —con los que el filósofo tiene un fuerte vínculo—, con la convicción de su merecimiento y avalado por unanimidad en el Superior.

También dijo que los textos interpelan y son un “zamarreo” en la cotidianeidad. “Que nos digan que la Argentina es una sociedad donde la experiencia no logra transformarse en enseñanza, es duro. Que nos digan que la decadencia no implica una vuelta al pasado, implica una condena al presente, también nos zamarrea”, ejemplificó.

Un presente al que Sanchez describió como difícil, sobre todo, para el sistema universitario nacional y para la educación: “Esa educación que estamos empeñados en defender no sólo es un bien social, es un derecho, y es esencial para garantizar los derechos de todos, los derechos humanos".

Otra frase del ensayista que trajo a la mesa la Rectora habla de que la esperanza se funda en la convicción de que la adversidad, por más que hoy pretenda paralizarnos y nos dañe, no tiene ni tendrá la última palabra. "Eso es lo que tenemos nosotros, la esperanza de lograr que esta lucha consiga su objetivo, y no nos van a paralizar en el camino, al contrario, nos va a incentivar que sigamos en esa lucha. Así que gracias por eso también, porque en eso estamos Santiago", concluyó.

autoridades de la uncuyo santiago kovadloff 1.jpg Autoridades de la universidad en la mesa académica con el pensador Santiago Kovadloff.

El distinguido

“Primeramente, expresar mi gratitud por la profunda hospitalidad que ustedes me brindan —deslizó Kovadloff—. La generosidad con la que ustedes han procedido hacia mí no es motivo de agradecimiento formal. No hay gratitud si es formal, hay cortesía”.

"Por eso y ante todo —continuó— mi gratitud a la señora rectora, que me ha recibido aquí siempre con el coraje de quien está dispuesta a aventurarse por caminos inusuales. Así me han recibido todos ustedes”.

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo.

