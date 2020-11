La UNCuyo, entre las 100 mejores universidades de América Latina

Según la publicación más reciente, la UNCuyo se ubica en el puesto 97 de América Latina y el Caribe, avanzando 21 posiciones y manteniendo el sexto puesto a nivel nacional, de un total de 42 instituciones argentinas evaluadas, detalló el departamento de prensa de la mencionada universidad.

Para medir la calidad de las instituciones de educación superior, esta consultora internacional utiliza una metodología que combina elementos objetivos (cantidad de publicaciones científicas, citaciones por publicación, cantidad de doctores entre la planta docente, grado de internacionalización) con parámetros subjetivos (aportados por una encuesta de empleadores y académicos, la más grande del mundo).

Esta encuesta recoge opiniones sobre la reputación internacional de las universidades y el prestigio de sus investigadores y docentes. La metodología diseñada por esta consultora se compone de ocho indicadores para confeccionar el ranking, en los cuales "la UNCuyo mostró mejoras en siete de estos", se agregó en el comunicado.

La secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad, Jimena Estrella, compartió sus impresiones en relación a esta nueva posición en el ranking.

"El avance de la Universidad se explica este año fundamentalmente por dos motivos: un aumento relativo de nuestra participación en redes internacionales de investigación (el indicador con mayor progreso respecto al año pasado) y un aumento en la tasa de citaciones por publicaciones científicas".

"En los últimos cinco años, la comunidad universitaria de la UNCuyo publicó más de 1600 artículos científicos en distintos ámbitos especializados. Sobre esta base de publicaciones, se han registrado más de 7000 citaciones en ELSEVIER (la mayor editorial científica del mundo), parámetro que se utiliza para medir la calidad de la investigación científica", agrega el parte de prensa.

La secretaria también comentó: "Los resultados que arrojan estos rankings son interesantes porque se construyen en base a parámetros comunes para todas las universidades de la región. Si bien el sistema universitario argentino tiene peculiaridades que lo hacen único, el progreso de nuestras universidades en estos rankings es un dato positivo, e indica un paso adelante en la internacionalización de nuestros estándares de calidad".

En la misma línea, el rector de la UNCuyo Daniel Pizzi así se expresó:

"Estos datos son importantes, y ponen de manifiesto la capacidad de nuestra comunidad académica y científica. También somos conscientes de que hay algunos elementos que forman parte central de nuestra misión como universidad, y que no necesariamente se ven reflejados cabalmente en estos rankings. Ejemplo de ello es el enorme esfuerzo de inclusión que hacemos desde los distintos ámbitos universitarios, me refiero a la tarea de lograr que nuestros estudiantes logren un título universitario, sin importar su origen, género o condición socioeconómica".

Sobre QS

Quacquarelli Symonds es una consultora global con base en Londres que publica anualmente rankings de universidades. En el año 2009, la consultora se fragmentó en dos y de esta manera nació la empresa Times Higher Education, que publica anualmente sus propios rankings con una metodología distinta a la implementada por QS. Estas dos consultoras publican los rankings de universidades más ampliamente aceptados del mundo.

Más sobre la UNCuyo

97 en el ranking de América Latina y el Caribe, sobre una base de más de 410 instituciones evaluadas

Mejora 21 posiciones respecto al año anterior

Posición 6 entre las Universidades Públicas Nacionales, entre un total de 42 instituciones argentinas

Mejora en 7 de los 8 indicadores

Los mejores indicadores del ranking