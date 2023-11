La UNCuyo ganó dos premios internacionales por sus proyectos de reciclado y sostenibilidad.

►TE PUEDE INTERESAR: Es mendocino y recicla barricas de roble para fabricar lámparas, columpios, sillones y cavas

Gabriela Luquez - Directora del Instituto de Ciencias Ambientales. UNCuyo.Puntos Verdes. (3).jpeg La universidad con sede en Mendoza ganó dos premios internacionales por sus proyectos relacionados al medio ambiente y el reciclado. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

En qué consiste el Plan de Sostenibilidad 2030

El primer premio fue para el Plan de Sostenibilidad 2030. Lúquez explicó que tiene como tema transversal la sostenibilidad, lo que implica hacer modificaciones en la estructura, diseñar programas específicos como la descarbonización, la comunicación ambiental, entre distintos ejes que hacen que la sostenibilidad pase de ser algo discursivo a estar en acción.

Para lograr disminuir la huella de carbono van a estimular la movilidad sostenible, para repensar las formas de trasladarse, estimular el uso compartido de vehículos, del transporte público, la posibilidad de generar las ciclovías correspondientes. Además, reconvertir todo el sistema energético, revertir las acciones que se estaban desarrollando mal, como el mantenimiento de calderas, los aires acondicionados y la mejorar la gestión del agua para que sea más eficiente.

La directora de ICA sostuvo que lo primero que se hizo fue crear los equipos de sostenibilidad en las distintas unidades académicas de la Universidad, cada facultad tiene su propio equipo interno. Añadió que la acción más fuerte que están haciendo ahora es la medición de la huella de carbono y la medición de indicadores de sostenibilidad para poder terminar el 2023 con un número y saber cuáles van a ser los planes de mejora.

Instituto de Ciencias Ambientales, UNCuyo. Puntos Verdes. (8).jpeg El primer premio fue para el Plan de Sostenibilidad 2030 para lograr disminuir la huella de carbono de la UNCuyo. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

En qué consiste el programa UNCuyo SePaRa sus residuos

MetaRed S luego hizo diez menciones especiales. La primera fue para UNCuyo SePaRa sus residuos que es el programa emblema que maneja el Instituto de Ciencias Ambientales. La directora dijo que se implementó en 2016 e implica la clasificación de materiales en origen con sensibilidad universitaria, preparación de personal de maestranza y limpieza, estudiantado e incorporación de los recuperadores urbanos en el esquema de trabajo, es decir, la recuperación de materiales con inclusión social.

Lúquez explicó que no solamente les dan el material recuperado del nuestro campus a la Cooperativa de Recuperadores Urbanos (Coreme), sino que le pagan por el servicio. Añadió que Coreme es la cooperativa que siempre ganó la licitación porque es la única que tiene los parámetros administrativos, financieros, jurídicos y que trabaja con el cooperativismo como la línea central de gestión de servicios de materiales recuperados.

"Es muy importante para nosotros que tengan el compromiso que el material recuperado se reinserte a través de la economía circular al mercado productivo. Esa es nuestra consigna fundamental", dijo la directora del ICA.

Instituto de Ciencias Ambientales, UNCuyo. Puntos Verdes. (11).jpeg Gabriela Luquez dijo que es muy importante que el material recuperado se reinserte a través de la economía circular al mercado productivo. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Lúquez sostuvo que empezaron a diseñar este sistema en 2013, hicieron una caracterización, contaron la cantidad de papel que se utilizaba, de vasos, de descartables, de residuos en los baños, la cocina, para poder discriminar y entender qué corrientes de residuos eran las que se generaban en el campus universitario. Esa planificación duró tres años hasta su implementación en 2016.

Una de las conclusiones a las que llegaron fue que no se genera vidrio porque no se vende ninguna bebida en ese envase ni hay una corriente específica de vidrio y por ello, no hay recipiente para ese material, pero sí de papel, de plástico, de aluminio y de residuos orgánicos.

Para los contenedores se utilizó la colorimetría internacional, la que identifica a las capitales internacionales del vino. El azul es la fracción papel, el negro es lo orgánico o sin posibilidad de recuperarse y el amarillo son plásticos, madera, metales, que pueden reinsertarse con una buena clasificación.

Instituto de Ciencias Ambientales, UNCuyo. Puntos Verdes. (2).jpeg El contenedor azul es la fracción papel, el negro es lo orgánico y el amarillo son plásticos, madera, metales. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

La UNCuyo recicló más de 100.000 kilos de residuos en 7 años

Gabriela Lúquez explicó que hacen la separación de residuos en todos los sectores de los edificios, colegios y universidades de la provincia, menos en Ciencias Agrarias porque todavía no pudieron coordinar con ninguna cooperativas que trabaje en la zona. Hay islas de separación en todo el campus y luego tienen un almacenamiento temporal en contenedores hasta que Coreme retira los reciclables y la Ciudad de Mendoza lo orgánico.

"Hemos superado y reinsertado en el mercado productivo más de 100 toneladas de materiales recuperados. Hacemos caracterizaciones semestrales de material y tenemos la trazabilidad perfectamente analizada", dijo orgullosa la encargada del proyecto.

Los resultados en siete años, desde la inauguración del proyecto en 2016 hasta mayo del 2023, han sido satisfactorios. Se recuperaron exactamente 100.935 kilos de materiales reciclables, la mayoría, exactamente 89.496 kilos son papeles y cartón y el restante, 11.439 kilos son envases plásticos, metálicos y de tetrabrik.

Instituto de Ciencias Ambientales, UNCuyo. Puntos Verdes. (5).jpeg Tienen un almacenamiento temporal en contenedores hasta que Coreme retira los reciclables y la Ciudad de Mendoza lo orgánico. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

La UNCuyo ayudó a que esos 100.000 kilos no fueran al relleno sanitario El Borbollón, pero además, evitó el uso de 7.5 millones de litros de agua, el consumo de 255.000 kWh de energía, la tala de 1.500 árboles y la no emisión del equivalente a 70 toneladas de CO2.

"Hay siempre porcentajes de rechazo, pero tengo que revalorizar al estudiantado. Son quienes mejor trabajan la gestión de los residuos, son otra generación que ya tiene incorporada esta situación. Quienes más se adhieren a las capacitaciones, a la sensibilización, al trabajo colaborativo son los estudiantes, es impresionante", destacó Lúquez.

La directora del ICA sostuvo que hacen capacitaciones permanentes y tienen la guía de buenas prácticas ambientales, llamada “Tu día en la UNCuyo”, que tiene la intención de que puedan planificarse para ser sostenibles, desde cómo van a llegar a la universidad hasta el vaso, los cubiertos, que tienen que tener en la mochila, cómo reducir la energía y el agua que consumen, para el bien común.

Gabriela Luquez - Directora del Instituto de Ciencias Ambientales. UNCuyo.Puntos Verdes. (5).jpeg Gabriela Lúquez, directora del Instituto de Ciencias Ambientales sostuvo que hacen capacitaciones permanentes. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Qué obtuvo la UNCuyo por los dos premios

Lúquez dijo que el primer premio implica un dinero que está dispuesto en euros para poder mostrar y visibilizar el trabajo que se está haciendo internamente. El objeto principal tiene que ver con la motivación, la estimulación, la sensibilización, es decir, accionar desde la universidad como institución de formación de agentes de cambio. Mostrarle a otras instituciones y universidades cómo y por qué se está haciendo, cuáles son los resultados, cuál es el propósito de esa acción.

Por su parte, el segundo premio tiene la posibilidad de mostrarlo pero sin ese dinero. Participar en cuestiones virtuales, difundir, en hacer campañas de concientización a través de medios internacionales que ya se gestionan desde la Fundación Universia en España.

