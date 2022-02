La reina "rebelde" de Guaymallén criticó a Suarez y anticipó que irá sí o sí al Frank Romero Day

La historia es conocida: en marzo de 2021 el municipio guaymallino decidió dejar de elegir reina vendimial y reemplazó esa figura por distintas distinciones a personas consideradas "ejemplos de trabajo". Pero un grupo de defensores armó una elección palalela donde ganó Lonigro y el conflicto escaló hasta la Suprema Corte.

En ese contexto, Suarez no bancó a Julieta, quien ya tiene su entrada para asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 en el teatro griego. “Yo apoyaba la gestión del gobernador pero estoy desilusionada. A mí me votó el pueblo, y es triste que un gobernador no escuche a su pueblo -consideró-. Mi elección -que se hizo en Maipú- fue legal y los votos fueron cotejados por un escribano”.

Julieta Lonigro 4.jpeg Lonigro se mostró feliz por la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Para Marcelino también hay

Para el intendente de su departamento, Marcelino Iglesias, la mujer también guardó cartuchos. “Me sentaría a hablar con él pero sólo si escucha lo que tengo para decirle”, ironizó.

Respecto a la posibilidad de que la representante de su comuna sea una joven elegida anteriormente, Lonigro subrayó que “sería muy raro permitir que una reina tenga tres años de mandato; y además tengo entendido que según el reglamento una candidata no puede presentarse dos veces al Acto Central”.

En ese sentido, los rumores abundan. Porque Suarez propuso convocar a la reina 2020; pero según trascendió, no está claro que la muchacha que representó al municipio en aquel momento tenga ganas de volver a pasar por la experiencia, y menos si es citada de urgencia como si fuera Batman.

El fallo de la Corte y la opinión de la “reina rebelde” de Guaymallén

Sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que -en fallo dividido- dejó sin efecto la ordenanza del Concejo Deliberante de Guaymallén que eliminaba la elección de reinas, Lonigro dijo estar “contenta y emocionada”.

“Es un paso muy importante y no lo di yo sola. Mi voz no se escucha tan lejos como la de todo el pueblo junto”, arengó la muchacha. La estudiante de Enología tenía tres mensajes acerca de la decisión de la Corte.

“Primero, no estoy acá por el dinero. Al contrario, estamos sacando plata de nuestros bolsillos para sostener esta campaña, ya que el municipio no nos apoya”, señaló.

Julieta Lonigro.jpeg Julieta Lonigro durante su visita a Canal 7, Radio Nihuil y Diario UNO.

“Segundo -siguió- no le estamos haciendo mal a nadie eligiendo reinas de Guaymallén. Es más, buscamos que la belleza no sea un factor en las votaciones”.

En tercer lugar, Lonigro marcó que en las últimas vendimias de su departamento “votaban muchos funcionarios”. “Son ellos los que eligen, entonces son ellos los que nos cosifican. Esta vez somos las primeras que fuimos votadas 100 x 100 por el pueblo”, sumó.

La voz del abogado

Entre tanto, el abogado que representa a la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coriguay), Maximiliano Legrand, compartió algunas apreciaciones sobre la situación legal de la soberana “blue”, como la llaman en algunos ámbitos.

Aclaración: la Coriguay es la entidad de las “reinas en el exilio”, que ha movido cielo y tierra para que las monarcas vendimiales sigan existiendo en el territorio que conduce Marcelino.

“Ahora si Guaymallén no logra o no quiere definir quién será la reina, deberá definirlo la provincia”, informó Legrand tras revisar el fallo de la Corte.

“Además -detalló- se realizará una audiencia pública para que los ciudadanos opinen si la elección de soberanas pertenece o no al patrimonio cultural de Mendoza”.

La decisión de los jueces José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo, en los hechos, hizo que la cautelar presentada por Legrand se resolviera a su favor, aunque dejó el final abierto sobre el rol que le quedará a Lonigro durante la Vendimia 2022.

Los que la conocen cuentan que ella irá a la Fiesta a como dé lugar. El abogado Legrand, por su parte, dice que seguirá litigando para que Julieta esté en el escenario.

Marcelino Iglesias-Maximiliano Legrand.jpg Marcelino Iglesias y Maximiliano Legrand, dos posturas enfrentadas sobre la reina de la Vendimia.

-En caso de que el Gobierno provincial convoque a la reina 2020 como representante de Guaymallén y Julieta no sea reconocida oficialmente, ¿van a continuar el litigio?

-Por supuesto que seguiremos tomando medidas legales si ella no es la que va a la elección. Esta reina consiguió la suspensión de una ordenanza municipal, ¿ahora la van a excluir? Es como expresar que la lucha de las mujeres no tiene sentido.

Como Sissi en tierras extrañas o el Sha de Persia tras le revolución del Ayatolá Jomeini, Julieta Lonigro espera que las cosas se resuelvan a su favor en el reino de Guaymallén. La historia tiene final abierto.