La rectora de la UNCuyo pidió que se garantice el ingreso de los 160 alumnos con promedio 10

Si no se producen naturalmente estas vacantes la UNCuyo continuará trabajando y buscando alternativas de solución. La orden la ha dado la rectora de la universidad (Esther Sánchez), que ante la misma condición de alumnos con 10 absoluto tengan todos posibilidad de incorporarse

Autoridades se reunieron con padres de aspirantes con promedio 10. Federico Lucero, Brenda Sánchez, Carolina Sarale y Daniel Mercado (padre autoconvocado), quienes participaron de la reunión en la UNCuyo. Gentileza Prensa Institucional UNCuyo

En el mismo comunicado explicaron que la lista se obtuvo de un sistema que se utiliza desde hace 10 años, el cual tiene en cuenta el promedio de las calificaciones de cuarto, quinto y sexto grado. Sin embargo, este año no se consideró cuarto grado por una resolución creada durante la pandemia por el Ministerio de Educación de la Nación.

También aclararon cómo funciona el sistema informático de selección en caso de empate de promedios. Cada aspirante recibe un número aleatorio del 0000 al 9999, y de manera automática va asignando vacantes en función de las notas.

Pero cuando el promedio es el mismo, el sistema desempata a través de ese número aleatorio otorgado en el momento de la inscripción sin distinción cronológica. Luego, ordena de mayor a menor con ese número y corta cuando se llena la capacidad: en este caso había 1.047 chicos con promedio 10 absoluto y 887 vacantes disponibles.

Desde la casa de altos estudios confirmaron que van a trabajar durante todo el mes para que todos los alumnos con el mismo promedio puedan tener su lugar en los colegios de nivel secundario.

Padres conformes con el compromiso de la UNCuyo

Brenda Sánchez, madre de una alumna con 10 absoluto que no figura en la lista de seleccionados, estuvo presente en la reunión y confirmó que "los padres salieron tranquilos porque vieron un interés de parte de la universidad por solucionar las cosas".

Ellos nos dijeron que el proceso no estaba finalizado, que había que esperar a esta primera inscripción, ver cuántos bancos quedaban y cuántos no habían sido tomados, y en función de eso iban a ver qué medidas tomar. Tenían varios escenarios posibles

Ante la posibilidad de superar las vacantes disponibles nuevamente, desde la UNCuyo tratarán de que ningún alumno se quede sin un banco, de acuerdo a las intenciones de la propia rectora Esther Sánchez.

