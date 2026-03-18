La RAE explicó cuándo usar correctamente este verbo: "Hubieron" o "hubo"

El error más común ocurre cuando se utiliza “hubieron” como verbo impersonal para indicar que algo ocurrió o existió.

Su uso es correcto cuando funciona como verbo auxiliar, es decir, cuando acompaña a otro verbo para indicar una acción que ocurrió antes de otra.

“Hubieron” es la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo del verbo “haber”.

La RAE explica que, en estos casos, el verbo “haber” siempre debe usarse en singular, sin importar si lo que sigue está en plural.

Cuándo es correcto usar "hubo"

Hubo muchos comentarios.

Hubo protestas en la ciudad.

Hubo varios problemas reportados.

La RAE indicó que la forma verbal “hubieron” existe en español y es correcta cuando se usa como verbo auxiliar, es decir, cuando acompaña a otro verbo en una construcción compuesta. Lo importante es recordar que estos casos forman parte de una acción anterior a otra. Por ejemplo:

Llegó una vez que los demás se hubieron ido.

Cuando hubieron terminado el trabajo, se fueron a casa.

Apenas hubieron salido, empezó a llover.

En estas oraciones “hubieron” no expresa existencia, sino que ayuda a la formación del tiempo verbal de la acción.

Por otra parte, “hubieron” no es correcto cuando el verbo “haber” se utiliza de manera impersonal, es decir, cuando se usa para indicar que algo existe, ocurrió o sucedió.

En este tipo de oraciones el verbo siempre se mantiene en singular, sin importar que el complemento esté en plural. Por eso se debe decir “hubo muchos comentarios” y no “hubieron muchos comentarios”.

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Cuando no se debe usar “hubieron”

Hubieron muchos comentarios. Forma apropiada: Hubo muchos comentarios.

Hubieron protestas en la ciudad. Forma apropiada: Hubo protestas en la ciudad

Hubieron varios problemas reportados por correo. Forma apropiada: Hubo varios problemas reportados por correo.

El verbo “haber” funciona de manera impersonal y no cambia al plural. En otras palabras, cuando se quiere expresar que algo ocurrió o existió, la forma correcta es “hubo”, aunque se hable de muchas cosas o personas.

Fuente: ecuavisa.com