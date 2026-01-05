"La querían matar": una adolescente fue brutalmente atacada a cuchillazos por un patota

Ataque adolescente herida Un grupo de jóvenes atacó brutalmente a golpes y con cuchillos a una adolescente de 15 años provocándole graves heridas en el rostro. Foto gentileza la100.com

La mujer, visiblemente afectada por la situación que vivió su hija, denunció que venía sufriendo desde hacía meses una serie de hostigamientos y agresiones, y que el ataque sufrido en el primer día del año fue la culminación de un “escenario de bullying sistemático” que incluía amenazas, insultos, violencia física y publicaciones intimidantes en redes sociales.

Tras la cobarde agresión, la adolescente fue asistida en el hospital local y luego derivada a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Rafaela para una atención especializada. La menor está fuera de peligro, aunque fue evaluada por un cirujano estético y se esperan nuevas intervenciones en los próximos días.

Fuentes judiciales indicaron que efectivos policiales de Investigaciones realizaron una serie de allanamientos el sábado pasado en varios domicilios de San Cristóbal, en el centro-norte de la provincia, donde secuestraron teléfonos celulares y cuchillos. Además fueron detenidos un joven de 18 años, un menor de 17 y una adolescente de 16, acusados de tentativa de homicidio.

Luciana destacó además que su hija pidió ayuda en el kiosco al momento de ser atacada, pero no la auxiliaron. “Le cerraron la ventana del kiosco. La dejaron sola frente a cinco personas”, aseguró indignada y contó que la familia ya había advertido sobre esta situación, pero nadie intervino.

“No fue un hecho aislado. Los agresores se jactaban de golpear a otros jóvenes y difundían los videos como trofeos en redes sociales”, afirmó la mujer y aseguró que “se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, denunció.

Más allá de la gravedad del caso, solo hay tres detenidos de los cinco acusados que permanecen a disposición de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Carina Gerbaldo, quien está a cargo de la investigación.

Ataque adolescente jóvenes Vecinos, familiares y amigos de la joven atacada por una patota se movilizaron por la ciudad de San Cristobal para exigir justicia. Foto gentileza santafenoticias.com.ar

La gravedad del caso generó una fuerte reacción social en la comunidad de San Cristóbal. En ese sentido, el domingo por la tarde, alrededor de 100 vecinos se movilizaron en el centro de la ciudad para exigir justicia y mayores medidas de seguridad.

“Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien”, alertó la madre de la adolescente durante la concentración, y expresó su deseo de que “el caso de mi hija marque un antes y un después en la respuesta judicial y social”.

Fuente: tn.com.ar