La policía política de Maduro detuvo a una dirigente opositora y la mujer está desaparecida

"Urgente. Funcionarios del régimen asedian a María Oropeza, jefe del Comando Con Venezuela en Portuguesa. Esto ocurre en Guanare. Responsabilizamos al régimen de cualquier cosa que pueda ocurrirle", denunció la organización a través de su cuenta en la red social X.

Tuit Maria Oropeza.avif

Casi al mismo tiempo, María Corina Machado, líder de la oposición, indicó también en X que "el régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. ¡La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata".

En las imágenes puede observarse cuando una de las agentes le dice a Oropeza: "Colabora…", pero sin mostrarle ninguna orden de detención, allanamiento ni aprehensión.

Operación Tun Tun

Horas antes de su detención, la dirigente opositora al gobierno de Maduro había expresado que la Operación Tun Tun -organizada por el régimen chavista para perseguir a sus detractores- "forma parte de una cacería de brujas, de un régimen que perdió las elecciones el 28 de julio".

"Enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América en los últimos 40 años", añadió la joven, cuyo paradero se desconoce por el momento. En el Live que pudo realizar durante su arresto a través de su cuenta en Instagram, se la escucha a Oropeza decir:

Están ingresando a mi hogar, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, pido rápido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo. Yo no soy una delincuente. Yo sólo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. Están ingresando a mi hogar, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, pido rápido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo. Yo no soy una delincuente. Yo sólo soy una ciudadana más que quiere un país distinto.

La crisis en el país caribeño estalló tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, luego de que Maduro se autoproclamara vencedor, aunque sin haber exhibido las actas correspondientes, lo que dio lugar a sospechas de fraude.

Al mismo tiempo, Edmundo González Urrutia -candidato de la oposición- también se consideró ganador y mostró las actas de votaciones de diferentes regiones venezolanas que le dan más del 60% de los sufragios a su favor. Mientras que distintos gobiernos, entre ellos el de Argentina, desconocieron el supuesto triunfo del oficialismo.

Protestas en Venezuela.jpg No cesan las protestas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro.

Más de 2.000 personas han sido detenidas por el régimen de Venezuela en el contexto de las protestas desatadas tras las presidenciales del 28 de julio.

Según balance de la ONG venezolana Provea, hay 24 civiles muertos, algunos de ellos “asesinados” por efectivos de la fuerza pública o grupos irregulares armados, desde el día de las elecciones hasta el lunes pasado.

El balance coincide con un reporte en la red social X de la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

