Estela de Carlotto afirmó que Nicolás Maduro está "trampeando los comicios" en Venezuela

Al ser consultada sobre las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde México le pidió a Maduro que publique las actas electorales, Carlotto respondió afirmativamente y opinó que la situación que atraviesa el país caribeño "no es fácil".

Y agregó: "Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas".