La pirámide más grande del mundo está dentro de una montaña en América Latina

Esta enorme estructura, construida con adobe y oculta bajo siglos de tierra y vegetación, permaneció inadvertida durante mucho tiempo, incluso para los conquistadores españoles. Aunque su tamaño es impresionante, esta pirámide ubicada en el corazón de América Latina no goza de la misma fama que otras, pero sin duda es el monumento importante para el mundo.

Piramide de Chula El monumento que conecta a América Latina con su pasado más profundo

La pirámide más grande del mundo está en América Latina y en el interior de una montaña

La pirámide más grande del mundo está en Cholula, México, y está oculta en el interior de una montaña natural cubierta de tierra y vegetación. Con una base cuatro veces mayor que la Gran Pirámide de Giza y casi el doble de volumen, esta estructura monumental fue construida con adobe hace más de dos mil años.