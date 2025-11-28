Las pirámides son construcciones monumentales que tuvieron diferentes funciones según las culturas que las erigieron. En América Latina, muchas de ellas fueron centros ceremoniales y religiosos, símbolos de poder y devoción. Pero recalca una en particular por superar a las Egipto y ser una de la más grande del mundo.
La pirámide más grande del mundo está dentro de una montaña en América Latina
Esta enorme estructura, construida con adobe y oculta bajo siglos de tierra y vegetación, permaneció inadvertida durante mucho tiempo, incluso para los conquistadores españoles. Aunque su tamaño es impresionante, esta pirámide ubicada en el corazón de América Latina no goza de la misma fama que otras, pero sin duda es el monumento importante para el mundo.
La pirámide más grande del mundo está en Cholula, México, y está oculta en el interior de una montaña natural cubierta de tierra y vegetación. Con una base cuatro veces mayor que la Gran Pirámide de Giza y casi el doble de volumen, esta estructura monumental fue construida con adobe hace más de dos mil años.
La Gran Pirámide de Cholula es un testimonio impresionante del ingenio y la espiritualidad de las civilizaciones prehispánicas y sigue siendo uno de los monumentos más importantes del mundo. Esta permaneció oculta bajo tierra y vegetación hasta que en 1910 comenzaron excavaciones que revelaron túneles, esqueletos y estructuras superpuestas.
Según explica la BCC, La pirámide, construida para honrar al dios Quetzalcóatl, muestra el gran ingenio y espiritualidad de sus creadores y sigue siendo un monumento impresionante, hoy accesible a través de kilómetros de túneles.
- Se distingue de las clásicas pirámides egipcias porque no tiene forma puntiaguda, sino que parece una montaña debido a sus múltiples capas y construcciones superpuestas.
- En la cima de esta impresionante pirámide se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, un símbolo colonial que hoy destaca en el paisaje cultural de América Latina.
- Aunque esta pirámide no es la más alta del mundo, su base es considerablemente más grande que la Gran Pirámide de Giza, lo que la convierte en una de las estructuras más grandes del mundo.
- La historia de esta pirámide refleja la riqueza cultural de América Latina, ya que fue construida y ampliada por varias culturas a lo largo de los siglos.
- Se celebran eventos y festivales que muestran al mundo las tradiciones y el legado de esta majestuosa pirámide.