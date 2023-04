La periodista Vanina Vitale conmovió con un pedido en las redes para que recen por su bebé recién nacido

► TE PUEDE INTERESAR: Día mundial del síndrome de West: características de esta enfermedad

La conductora de Canal Nueve, y que tuvo sus inicios en la profesión periodística en Radio Nihuil, cerró el posteo donde compartió la tierna imagen de su hijo enfrentando su síndrome de Schone, con una propuesta ineludible: "Si yo rezo por ustedes... ¿ustedes rezarían por él?"

El síndrome de Schone es una malformación cardíaca congénita poco frecuente caracterizada por un complejo de lesiones obstructivas en el ventrículo izquierdo del corazón, y tanto Vitale, como su esposo y sus dos nenas, apuestan a que la ciencia le permita una sobrevida plena a Manuel.

ig-vanina-vitale-mama-bebe.jpg

"Le prometí que será muy feliz, y que dos hermanitas le quitarán todos sus juguetes. Para tentarlo aún más, le dije que podrá comer golosinas cada vez que quiera y que nunca me voy a enojar si dibuja en las paredes. Si no quiere bañarse, que no se bañe. También le hablé de su primer viaje en avión y de vacaciones en la playa. Y siempre haciendo hincapié en que le seguiré todos los caprichos. Espero les parezca una propuesta atractiva. Si yo rezo por ustedes... ¿ustedes rezarían por él?", dice el texto completo que compartió Vanina en su cuenta de Instagram.

ig-vanina-vitale-mama.jpg

Previamente, y cuando había nacido su bebé, Vanina reflexionó un verdadero canto a la vida y la esperanza: "Parirás con dolor". Con dolor físico y emocional, pero consciente. El dolor dulce que sólo se respira en una sala de parto. Lloré, tuve miedo y hasta creí que no podía, pero me acordé que las mujeres sabemos parir y que los bebés saben nacer. Me crucé con enfermeras, parteras, anestesistas y obstetras llenas de magia. Viví una experiencia de parto larga y alucinante, porque así lo quiso Manuel para mí. Entregué mi cuerpo por el suyo y fui recompensada. Que Dios decida el resto, yo ya te abracé con el alma".

En las redes sociales son muchas las propuestas de realizar cadenas de oración, para rezar por la salud de Manuel, el pequeño león hijo de Vanina que nació para pelear por su derecho a vivir.