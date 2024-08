La noche en que un "duende" casi mata de miedo a un conductor en Las Catitas

Ese es el principio de una historia real que trajo Sergio "Tano" Robles a Radio Nihuil y que días atrás hizo explotar el streaming de la emisora, durante el pase entre los programas "Hora Libre" -conducido por Javier Dellamaggiore- y "Ovación 90".

"El Roberto ha peleado con el diablo varias veces. Incluso un día se le apareció un duende en el auto", adelantó el Tano antes de pedirle al testigo que repasara lo que vivió aquella vez.

Después se metieron de lleno en este viaje inolvidable.

Roberto Cornejo.jpg Roberto Cornejo.

El susto del Roberto

"Vivo a 20 kilómetros de la GNC más cercana, que está en La Dormida. Una noche me voy en el auto (...) y cuando estoy volviendo entro por el campo, muy oscuro, y siento que me dicen de atrás: '¿Adónde vamos, señor?'", contó Roberto durante la entrevista que le hicieron en Nihuil.

"Se me pararon los pelos de todos lados -siguió el hombre-. Lo vi ahí atrás, con los ojitos brillantes, las orejitas como un duende. Entonces le dije: '¿Querés que te baje?'".

duende mendoza las catitas roberto cornejo.jpg "Pensé que era el diablo", admitió Roberto. Imagen: AItestkitchen/Google.

Roberto le preguntó al personaje que tenía ahí atrás adónde demonios había subido.

-En Mendoza- respondió la vocecita.

"Hacía meses que yo no iba a Mendoza -retomó Roberto-. Y encima me consultó: '¿Me va a llevar a mi casa? Soy de La Paz ¡Pero ya estábamos en Las Catitas! (nota: hay 53 km de distancia) Pensé que era el diablo. 'Por ahora no me hablés', le repetía yo. Estaba recagado, así que le metía pata al acelerador por el campo".

Ya había pasado la medianoche.

renault 9 solitario duende las catitas mendoza.jpg "Le metía pata por el campo", contó Roberto, que ni debe haber mirado el velocímetro. Imagen: AItestkitchen/Google.

Aquí, el audio del desopilante relato que compartió Roberto, donde se cuenta cómo descubrió al pasajero inesperado, lo que hizo después y la reacción de su familia al llegar a casa:

Duende cornejo edit.mp3

La búsqueda del Gringo

Por esas cosas que tiene la radio, cuando esta historia se transmitió por Nihuil estaba escuchando Héctor "El Gringo" Nieto, que se comunicó para contar que el niño que iba en aquel auto era Donialdo, uno de sus 17 hermanos.

El Gringo recordó que aquella noche en la estación de GNC de La Dormida se bajaron varios para ir al baño. "En el coche íbamos mi mamá, un profesor, mi hermana ¡Nunca nos dimos cuenta de que el Donialdo no estaba!".

Al no hallar a su hijo, la madre empezó a llorar. "Se juntaron los de la playa de estacionamiento, los que llegaban a cargar. Y una señora dijo 'allá hay unos camioneros y son brasileños, pobre niño'. Otra dijo: 'ahí en la cisterna se mueve algo'. (...) Todos opinaban. El profesor también se había puesto a llorar...".

Cuando llegó la Policía, estaba todo el mundo en shock. "Necesitamos a uno que esté frío", pidió uno de los efectivos. Y le explicó al Gringo: "Ya hemos hecho un operativo cerrojo, cerramos Desaguadero y Las Catitas".

La confusión del Donialdo

A su turno, el "Doni" -que hoy tiene 27 años- también salió al aire y relató: "Yo era chico, andaría por los 6 o 7. Esa noche nos paramos en la única estación de GNC que había en aquel tiempo por la zona. Íbamos en un Renault 9 gris. Me bajé al baño y como terminé primero, salí y me metí en justamente en un Renault 9 gris muy parecido. Me subí atrás, me tapé con una campera y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba en medio del campo".

Aún en silencio, el nene se fijó quién conducía y vio a un muchacho -Roberto- que iba cantando y bailando mientras manejaba. "Él tenía hechos los reflejos en el pelo, como el hombre que nos llevaba en el auto nuestro. Cuando le hablé, me miró por el espejo retrovisor", describió Donialdo.

duende mendoza las catitas experiencias.jpg Donialdo aseguró que cuando él habló, al conductor "se le fue la sonrisa". Imagen: AItestkitchen/Google.

Agregó que, cuando le habló a Roberto desde los asientos de atrás, el hombre se espantó.

"'¿Por dónde vamos?', le pregunté. Ahí empezó a acelerar. Y yo le dije: 'Vamos más despacito'. Al llegar a su casa, (Roberto) frenó de golpe y se metió adentro corriendo. Yo no entendía nada (...). Me acuerdo de los gritos de la madre: '¿Cómo que hay un duende en el auto? ¡Vos estás enfermo!'", recapituló el Doni entre risas.

Aquí, el audio donde Donialdo y el Gringo enumeran la serie de enredos que sufrieron hasta reencontrarse:

Donialdo duende.mp3

