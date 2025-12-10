La Niña amenaza Argentina: fuertes tormentas se aproximan en los próximos meses

Durante los eventos de La Niña las aguas calientes en el Pacífico ecuatorial, se concentran en la región junto a Oceanía y es sobre esta región, donde se desarrolla la nubosidad y las lluvias más intensas.

La duración y frecuencia del fenómeno La Niña puede durar de 9 meses a 3 años, y según su intensidad se clasifica en débil, moderado y fuerte. Por lo general comienza desde mediados de año, alcanza su intensidad máxima a finales y se debilita a mediados del año siguiente. Sin embargo, la Niña se presenta con menos frecuencia que el Niño.

Llega el fenómeno de La Niña

El Servicio Meteorológico Nacional compartió la llegada de La Niña a la Argentina. La temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico se mantuvo más fría que lo normal alrededor y al este de la línea de fecha (180°).

anomalias Así serán las anomalías que sucederán por la llegada de La Niña.

Los vientos alisios en el océano Pacífico estuvieron intensificados entre 140°O y 150°E, y el índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual continúa con valores acordes a una fase fría.

Por otro lado, y expresado en valores probabilísticos, (Figura 12) existen probabilidades de 50% de que las condiciones en la región Niño 3.4 continúen siendo más frías que lo normal en el trimestre de verano DEF 2025/2026.