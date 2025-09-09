la nila smn Durante agosto la actividad convectiva en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a la normal en el norte de Oceanía.

Durante agosto en los niveles sub-superficiales del Pacífico ecuatorial, se observaron temperaturas superiores a las normales al oeste de 160°O, entre superficie y 150 m de profundidad aproximadamente

Además se observó un núcleo frío entre 140° y 120°O en la primera década del mes. En la última semana dicho núcleo se expandió y debilitó.

Qué dice el SMN

Las condiciones del ENOS son neutrales. Las temperaturas de la superficie de agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial mostraron valores superiores a los normales en la parte occidental de la región.

La niña Para el siguiente trimestre aumenta levemente la probabilidad de fenómeno La Niña.

Los vientos alisios en el océano Pacífico se mantuvieron intensificados y el índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual se encuentra con valores positivos dentro del rango de neutralidad.

De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2025 hay probabilidades cercanas al 55 % de que se desarrolle un breve período con condiciones La Niña.