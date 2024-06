La ministra Rus advirtió que el 93% de los ingresos a la cárcel son de conductores borrachos

En cuanto a las estadísticas, la funcionaria sostuvo que “el 93% de los ingresos a alcaidías en la provincia de Mendoza es por la infracción del artículo 67bis, es decir, es por la conducta de alcoholemia de más de un gramo al volante, para que tengan una idea de cómo nos manejamos en la vía pública. Esa es la falta de compromiso, los números nos los cuentan”.

Controles Policiales - Pocilias viales (8).jpg La ministra Mercedes Rus aseguró que aumentaron los controles de alcoholemia en el orden del 30%. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Rus recordó casos específicos, como el del principal Alarcón, “quien perdió su vida luego de que un conductor con cinco veces más de alcohol que el límite permitido le arrebatara su vida, tanto a él como a un agente municipal que estaba cumpliendo funciones en la Vial. Es ciencia ficción creer o pensar que una persona que se sube a un vehículo con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó como posible el resultado que obtuvo, que fueron dos muertes de dos jóvenes, uno de 23 años y otro de 37 años, con familias y una carrera por delante”.

Respecto a los órganos jurisdiccionales, la ministra resaltó que “no hay que sacrificar el intelecto a favor de dogmas que no están dispuestos a debatir ni cuestionar. El derecho tiene que estar al servicio de la justicia y la justicia tiene que estar al servicio de la sociedad y de la justicia que la sociedad también reclama y quiere”.

seguridad vial.jpg La ministra Mercedes Rus junto a la rectora Ester Sánchez (centro) en la la II Jornada Interdisciplinaria de Seguridad Vial.

Para finalizar, Rus aseguró que su concepto de justicia “es que una persona que se sube a un auto con 2,68% de alcohol claramente tiene un dolo homicida de alguna forma. Y si no, no entendemos para qué existe la figura del dolo eventual. Si no cabe en estos casos, ¿dónde cabe?. Esa es mi visión, pero también la de la titular de un órgano político que involucra esta materia y que además involucra el dolor que atravesó la fuerza respecto del fallecimiento de un compañero”.