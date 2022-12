La ministra Ana María Nadal aclaró que en Mendoza no hay situación epidemiológica de Covid

La titular de la cartera sanitaria fue entrevistada en radio Nihuil por Pablo Gamba. En esa nota explicó que "en Mendoza por ahora el virus predominante sigue siendo el de Influenza B por sobre el de Covid".

La situación del Covid en Mendoza

"No es gravedad la situación -indicó Nadal- porque no hubo aumentos de casos como en el desarrollo de la pandemia. Hay que saber que esto sucede en las grandes concentraciones urbanas como Capital Federal pero en Mendoza por ahora no notamos ese aumento".

La funcionaria insistió: "No es predominante el Covid. Sigue predominando la Influenza B en la circulación viral en Mendoza. En cuanto al coronavirus los casos no tienen correlato con internaciones, cuadros graves y ocupación de camas en terapia intensiva. Es probable -eso sí- que si baja la circulación de Influenza aumente la de Covid".

vacuna-Astra.jpg Sobre todos los grupos de riesgo no deben dejar de recibir el refuerzo contra el Covid.

Ana María Nadal recomendó "mantener la mirada atenta, con una vigilancia epidemiológica intensiva y alta. La población debe mantener las medidas profilácticas aprendidas en la pandemia, que llegaron para quedarse y es saludable que así sea".

"Quienes tienen sintomatologías relacionadas con el Covid no deben concurrir a sus lugares de trabajo. Si somos personas de riesgo y estamos con personas con sintomatología, es clave usar barbijo, incrementar el lavado de manos y el distanciamiento" "Quienes tienen sintomatologías relacionadas con el Covid no deben concurrir a sus lugares de trabajo. Si somos personas de riesgo y estamos con personas con sintomatología, es clave usar barbijo, incrementar el lavado de manos y el distanciamiento"

Inmediatamente la ministra descartó que se vuelva a establecer como obligatorio el uso de tapabocas: "No estamos de ninguna manera en una situación epidemiológica como para plantear un barbijo comunitario como lo fue en la pandemia. El uso del barbijo a nivel comunidad se justifica cuando hay una predominancia y circulación importante del virus, que no es la situación que tenemos actualmente".

No dejar de vacunarse contra el Covid

"Los mayores de 65 años, los que conlleven algún riesgo como personas con obesidad o enfermedades crónicas prevalentes, tienen que darse el tercer refuerzo de la vacuna contra el Covid", pidió Nadal.

Admitió, por otra parte, que "es verdad que mucha gente no ha concurrido por el refuerzo porque está instalada la idea de que hay menos riesgos. Es una percepción general, pero eso de ningún modo debe llevar a no vacunarse".

