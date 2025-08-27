El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción de milanesas para compartir.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de las milanesas para compartir. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón los inmigrantes 3
El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

El bodegón que ofrece una milanesa para compartir

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Bodegón de los Inmigrantes. En este mítico lugar donde la milanesa para compartir es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $47.000 se puede conseguir esta milanesa bodegonera que alcanza hasta para 4 personas, es decir, que pagará menos de $12.000 cada uno de los comensales. También hay otra opción aún más grande de $90.000 que es para 6 personas.

bodegón los inmigrantes
El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes.

El Bodegón de los Inmigrantes ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de platos de carne, de pollo, y también las clásicas pizzas y empanadas.

El bodegón está ubicado sobre avenida Italia al 1.398, dentro de Tigre donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

Temas relacionados:

Te puede interesar