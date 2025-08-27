Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $47.000 se puede conseguir esta milanesa bodegonera que alcanza hasta para 4 personas, es decir, que pagará menos de $12.000 cada uno de los comensales. También hay otra opción aún más grande de $90.000 que es para 6 personas.

bodegón los inmigrantes El bodegón que ofrece unas milanesas gigantes. Foto: Google

El Bodegón de los Inmigrantes ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de platos de carne, de pollo, y también las clásicas pizzas y empanadas.

El bodegón está ubicado sobre avenida Italia al 1.398, dentro de Tigre donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.