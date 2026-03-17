La mansión de los Hardy, el escenario perfecto para una de las cacerías más sangrientas de la Argentina

La mansión de los Hardy, también conocida como la "Casa Grande", fue la vivienda de los hermanos Carlos y Ricardo Hardy. La misma se encuentra en localidad de Las Palmas, Chaco, y allí ocurrió una feroz matanza en 1920.
La Masacre de Las Palmas de 1920 no fue un evento aislado, sino el punto de quiebre de un sistema de explotación casi feudal que terminó impactando en todo el país.
¿Qué fue la masacre de Las Palmas?
Mientras los hermanos Hardy disfrutaban del confort de la luz eléctrica y el lujo europeo en su mansión, a pocos metros la realidad de los obreros (la mayoría criollos e indígenas) era muy diferente.
El Ingenio operaba bajo un sistema que se conocía como "proveeduría obligatoria": los trabajadores no recibían pesos nacionales, sino vales o monedas de plástico (llamadas "fichas") acuñadas por el propio Ingenio, que solo podían canjearse en los almacenes de los Hardy por productos con precios inflados.
Sin embargo, todo comenzó a cambiar tras la Semana Trágica de 1919. Los trabajadores de Las Palmas, organizados y cansados de las jornadas de 14 horas y el pago con fichas, presentaron un pliego de condiciones exigiendo:
- El pago del salario en moneda nacional.
- La reducción de la jornada laboral a 8 horas.
- El cese de los maltratos por parte de los capataces.
Los hermanos Hardy se negaron rotundamente a estas condiciones, y los obreros declararon la huelga. La respuesta de la empresa fue la represión sistemática.
En mayo de 1920, la gerencia del Ingenio, en connivencia con las fuerzas de seguridad (incluida la Gendarmería de línea y grupos de civiles armados pagados por la empresa), decidió terminar con el conflicto por la fuerza.
La reconstrucción histórica de este hecho asegura que muchos de los obreros fueron perseguidos por el monte. Fue una verdadera cacería. Se estima que hubo decenas de muertos y heridos, muchos de los cuales fueron enterrados en fosas comunes o desaparecidos en los ríos cercanos para no dejar rastro de la magnitud del crimen.
El Ingenio continuó operando bajo el mando de los Hardy por varias décadas más, y la historia oficial intentó durante mucho tiempo minimizar los hechos, catalogándolos como "disturbios menores".
En la actualidad, la mansión de los Hardy o "Casa Grande" representa no solo la arquitectura y el ingenio técnico de la época, sino que se mantiene como un monumento a la memoria. Luego de décadas de abandono, la propiedad comenzó a ser restaurada en 2018 (además fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Chaco), y la idea es explotarlo como atractivo turístico, ser un espacio para los estudiantes y así recuperar la historia de la magnifica propiedad.