Pocas cosas peores debe haber para un ladrón que te atrapen inmediatamente después de cometer un robo. Y mucho peor si el que te atrapa es la propia víctima del hecho y que está furioso. Así le pasó a un delincuente de Chaco que fue agarrado literalmente a cadenazos por un hombre al que le acababa de sustraer un ventilador.
Video: encontró al ladrón que le robó un ventilador y lo agarró a cadenazos
El ladrón fue reducido en plena calle y la víctima del robo lo castigó cuando estaba en el suelo
El incidente que sacudió las redes sociales ocurrió en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Un hombre, identificado como parte de una familia afectada por un robo, persiguió y confrontó violentamente a un presunto ladrón que acababa de sustraer un ventilador de su vivienda familiar.
Lo que podría haber quedado como un simple hurto cotidiano se transformó en una escena de justicia por mano propia cuando el damnificado alcanzó al ladrón y comenzó a golpearlo con una cadena, en plena vía pública.
Violencia contra el ladrón
El episodio quedó inmortalizado gracias a la cámara de un conductor que pasaba por el lugar en ese momento. El video, de aproximadamente 24 segundos, muestra cómo el ladrón—con el ventilador aún en su poder— intenta huir, pero es alcanzado por el dueño, quien descarga varios golpes con una cadena metálica.
Los impactos son visibles y audibles, mientras el presunto ladrón cae al suelo y recibe más golpes. La crudeza de las imágenes, captadas en pleno día y en una zona urbana transitada, contribuyó a su rápida difusión en plataformas como X (Twitter), Instagram y Threads.
La viralización fue casi inmediata. En cuestión de horas, el clip del ataque al ladrón acumuló miles de visualizaciones y generó un intenso debate en las redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la reacción del hombre, argumentando que la inseguridad en Resistencia y en todo el Chaco ha alcanzado niveles insostenibles, donde los robos menores —como el de un ventilador— se han vuelto frecuentes y la respuesta policial resulta insuficiente o tardía.