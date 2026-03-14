Video: encontró al ladrón que le robó un ventilador y lo agarró a cadenazos

Embed CHACO: LE ROBÓ UN VENTILADOR, LO CORRIÓ Y LO AGARRÓ A CADENAZOS



Ocurrió en #Resistencia cuando una familia sufrió un robo y se enfrentó al ladrón para recuperar lo robado. Todo quedó grabado en las cámaras y rápidamente se hizo #viral . #inseguridad #video pic.twitter.com/NoTGijkF2I — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) March 11, 2026

Violencia contra el ladrón

El episodio quedó inmortalizado gracias a la cámara de un conductor que pasaba por el lugar en ese momento. El video, de aproximadamente 24 segundos, muestra cómo el ladrón—con el ventilador aún en su poder— intenta huir, pero es alcanzado por el dueño, quien descarga varios golpes con una cadena metálica.

Los impactos son visibles y audibles, mientras el presunto ladrón cae al suelo y recibe más golpes. La crudeza de las imágenes, captadas en pleno día y en una zona urbana transitada, contribuyó a su rápida difusión en plataformas como X (Twitter), Instagram y Threads.

La viralización fue casi inmediata. En cuestión de horas, el clip del ataque al ladrón acumuló miles de visualizaciones y generó un intenso debate en las redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la reacción del hombre, argumentando que la inseguridad en Resistencia y en todo el Chaco ha alcanzado niveles insostenibles, donde los robos menores —como el de un ventilador— se han vuelto frecuentes y la respuesta policial resulta insuficiente o tardía.