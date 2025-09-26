La llevó "a comprar ropa" y terminaron eligiendo las alianzas: la propuesta sorpresa que unió a Claudia y Aldo

“Me llevó engañada a La Barraca, al shopping. Me dijo que tenía la cena en el trabajo, que siempre habían ido las parejas, pero esta vez no, solo empleados. Yo me fastidié un poco porque no sabía si era verdad o invento suyo. Entonces me pidió que lo acompañara a comprarse algo que necesitaba. Cuando llegamos, los locales estaban cerrando y yo no entendía qué estábamos buscando, hasta que me dijo: ‘Estoy buscando una joyería para comprarnos las alianzas, para que nos casemos’. Me quedé helada porque nunca me imaginé que iba a ser así”, repasa Andrea, todavía emocionada por la boda del pasado domingo.

Aldo había planeado la propuesta de casamiento con gran disimulo

Aldo había planeado cada detalle con precisión. No era casual que eligiera ese momento ni ese lugar. Se había acordado de una frase que Claudia le había dicho al poco tiempo de conocerse, cuando él intentó regalarle una joya.

“Me dijo: elegí algún anillito. Y yo le contesté: ‘No, el día que me compre un anillo va a venir con propuesta’. Él se acordó de eso porque tiene una memoria de elefante. Entonces, cuando estábamos ahí, me lo repitió y me propuso que eligiéramos las alianzas. Fue una sorpresa y una cosa muy linda que tiene él”, repasa.

andrea heredia aldo gioia y los hijos de ella (1) Familia completa. "Me gustó que él se involucrara con mis hijos desde el principio", relata Andrea.

Así fue como el 14 de diciembre de 2023 nació oficialmente la propuesta de matrimonio, aunque la historia de Claudia y Aldo había empezado muchos años antes, en un lugar tan inesperado como inolvidable: el casino de Maipú.

El encuentro en el casino y una boda que llegó 10 años después

Claudia trabajaba como cajera y Aldo era cliente frecuente. A fuerza de sonrisas, miradas y pequeños gestos, la relación comenzó a tomar forma.

“Él pasaba siempre por mi caja diciendo que yo le traía suerte. Un día le mangueé un chocolate por manguear, y apareció con uno. Después me trajo otro con caramelos. Me fui acostumbrando a que siempre me regalara un chocolatito”, evoca.

El vínculo, sin embargo, no se dio sin roces. “Él es bastante especial y yo tampoco soy muy simpática”, admite Claudia entre risas. “Teníamos nuestros picotones, nuestras frases filosas. Una vez le pregunté: ‘¿Qué dice su esposa o su familia que está todo el día acá?’. Y él me contestó que no tenía familia, que eso no era para él. Diez años más grande que yo, fachero, serio, yo igual le seguí tirando los galgos”, dice Andrea y estalla en una carcajada.

Aldo gioia y andrea heredia Aldo trabaja en un transporte y Andrea hoy se dedica a la casa. Llevan menos de una semana casados y 10 años de amor.

La relación se fue dando a pequeños pasos. Aldo la sorprendía con sus frases inesperadas, ella tanteaba el terreno y de a poco fueron construyendo confianza.

La noche del paro de colectivos y el inicio de una historia de amor

Una de las anécdotas que más recuerda Claudia ocurrió una noche en la que había paro de micros y ella no se enteró.

Rememora: “Yo salía a las 12 del casino y no sabía nada del paro. Cuando me fui, el chico de seguridad me dijo: ‘¿En qué se va si no hay micros?’. Igual caminé hasta la parada. A los cinco minutos se me frenó un auto al lado. Yo miré de reojo y escuché: ‘¿Vio que le dije que no había colectivos?’. Era él. Le dije que iba a caminar hasta Luzuriaga. Y él: ‘Yo la acompaño de escolta’. Caminé un rato y me insistió: ‘Suba, yo la llevo’. Me subí pegada a la puerta de atrás, y me dejó en la entrada del barrio. Siempre recuerda que yo llevaba una mochila con galletitas Sonrisas y me dice: ‘Te subiste al auto y nunca me convidaste una’”.

Ese episodio fue el inicio de muchas charlas y de la primera conexión fuera del casino.

Una confesión y un beso inesperado para sellar el amor

Con el tiempo, Claudia y Aldo empezaron a sincerarse. Él le contó que había tenido un gran desamor con su única pareja, a la que había conocido en la secundaria. Tras esa ruptura, no volvió a tener ninguna relación.

Andrea heredia y aldo gioia dan el si "Le había dicho hace mucho que si me regalaba un anillo llegara con propuesta", recuerda la novia. Y se le cumplió.

“Me dijo que nunca más había apostado a una pareja, ni nada serio, ni siquiera algo pasajero. Y me aseguró que me estaba esperando a mí. Yo al principio le decía ‘¡buah, mentira!’, pero él insiste en que era verdad. Imaginate cómo no me iba a enamorar de un hombre que dice eso”, señala.

El respeto mutuo era tal que ella lo trataba de “usted”. Y un día, la seriedad de Aldo se quebró con un gesto inesperado:

“Cuando lo fui a saludar, él siempre ponía la cara, pero no me daba el beso. Entonces le dije: ‘En algún momento me tiene que saludar usted también’. Y cuando me di vuelta, me sorprendió con un beso. Me dejó sin habla. Era tan parco y tan correcto, que me descolocó completamente. Esa fue otra de sus sorpresas”, recuerda.

El día en que Aldo conoció a sus hijos y armaron familia

La historia tomó un rumbo decisivo cuando Aldo quiso conocer a los hijos de Claudia: Rocío Valentina y Lautaro Nicolás, que en ese momento tenían 13 y 12 años.

“Un día me invitó a salir, pero yo no podía porque mis papás no estaban y no iba a dejar a mis hijos solos. Entonces él me dijo: ‘No te hagas problema, tráelos’. Fue una de las tantas sorpresas que me dio. Nunca lo obligué a que se hiciera cargo de nada, recién estábamos noviando. Pero desde ese día comenzó una relación muy linda entre ellos”, asegura.

El vínculo con Rocío fue especial.

“El que no sabe que no es su papá, cree que lo es. Se mimetizó tanto con él que hasta tienen parecidos de carácter. Son muy unidos, ella le pide consejos y lo busca para todo. Lautaro es más mamero, pero también se lleva bien con él. Para mí fue muy importante que Aldo los integrara a su vida desde el principio”, reflexiona.

La boda de la primavera

Con el paso de los años, la relación se consolidó. La propuesta sorpresa con las alianzas quedó grabada como uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Y el gran final llegó el 21 de septiembre de 2025: la fecha perfecta para sellar su amor.

“Ese día no solo era la primavera. También cumplíamos diez años de novios. Para nosotros fue como cerrar un círculo y abrir otro nuevo. Fue muy emotivo”, agrega Andrea.

Claudia y Aldo celebraron su casamiento rodeados de familiares y amigos, con la certeza de que el amor puede aparecer en el momento más inesperado, incluso en la fila de una caja de casino o en una parada de colectivo vacía en plena noche.