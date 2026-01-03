La leyenda guaraní de la yerba mate: el origen sagrado de una tradición eterna

La yerba mate, además de ser una infusión muy típica, es un símbolo de encuentro, hospitalidad y tradición. Pero detrás de esta bebida hay una historia ancestral que se transmite hace siglos entre los pueblos guaraníes. Según la leyenda, la yerba mate fue un regalo de los dioses, otorgado como recompensa a la bondad y la solidaridad.
El folclore cultural tiene narraciones que se han ido transmitiendo en cada punto del país. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. Hoy te contamos la versión de la yerba mate.
Los mitos y las leyendas nacen del relato espontáneo de alguien a quien le sucedió algo extraordinario alguna vez. O son un eco lejano de las antiguas narraciones de los pueblos originarios, que se van transmitiendo oralmente de generación en generación. En este caso, esta historia es una de las más extendidas, y cuenta con diferentes versiones.
La leyenda guaraní de la yerba mate
Yarí-í era una joven guaraní que habitaba en plena Selva Misionera. Tenía una gran belleza y dedicaba su vida a cuidar a su padre, ya anciano y casi ciego. Él no había querido continuar el camino junto a su pueblo nómade porque no se sentía con fuerzas para un viaje tan largo.
Pidió a sus hermanos que se llevaran a su hija con ellos para que no sufriera, pero Yarí-í se negó a abandonarlo. Prometió quedarse a su lado y aprender a cazar para asegurar el alimento de ambos.
Con el tiempo, la joven se volvió experta: pescaba, cazaba y recolectaba frutos con la misma destreza que los mejores hombres guaraníes. Su padre, agradecido, rezaba cada día a Tupá —el dios supremo— y pedía que la colmara de bendiciones.
Un día, apareció en la puerta de la choza un viajero solitario. No era un hombre cualquiera, pues se trataba del propio Tupá, aunque Yarí-í no lo supiera. Ella lo recibió con respeto, le ofreció comida y le dio un lugar donde descansar.
A la mañana siguiente, antes de partir, el visitante le dijo:
—Has sido generosa y cuidás a tu padre con verdadero amor. Por eso voy a darte un obsequio especial. Haré crecer una planta nueva que llevará tu nombre: se llamará Caá-Yarí. Entonces, Tupá hizo brotar la yerba mate, que desde ese momento se convirtió en símbolo de hospitalidad, compañía y gratitud.
Con el paso del tiempo, la yerba mate se expandió por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países. Hoy es parte de la vida cotidiana, pero la leyenda guaraní sigue recordando su origen sagrado.
Hoy en día el mate todavía conserva ese sentido ritual. Se toma en ronda, se pasa de mano en mano y se convierte en un puente entre generaciones.