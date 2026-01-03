La leyenda guaraní de la yerba mate: el origen sagrado de una tradición eterna

yerba mate (1) El mate es la infusión más tomada en Argentina, pero su origen se remonta a una antigua leyenda que pocos conocen.

La leyenda guaraní de la yerba mate

Yarí-í era una joven guaraní que habitaba en plena Selva Misionera. Tenía una gran belleza y dedicaba su vida a cuidar a su padre, ya anciano y casi ciego. Él no había querido continuar el camino junto a su pueblo nómade porque no se sentía con fuerzas para un viaje tan largo.

Pidió a sus hermanos que se llevaran a su hija con ellos para que no sufriera, pero Yarí-í se negó a abandonarlo. Prometió quedarse a su lado y aprender a cazar para asegurar el alimento de ambos.

Con el tiempo, la joven se volvió experta: pescaba, cazaba y recolectaba frutos con la misma destreza que los mejores hombres guaraníes. Su padre, agradecido, rezaba cada día a Tupá —el dios supremo— y pedía que la colmara de bendiciones.

Un día, apareció en la puerta de la choza un viajero solitario. No era un hombre cualquiera, pues se trataba del propio Tupá, aunque Yarí-í no lo supiera. Ella lo recibió con respeto, le ofreció comida y le dio un lugar donde descansar.

planta yerba mate Hay muchas leyendas al rededor de la yerba mate, pero esta es una de las más conocidas.

A la mañana siguiente, antes de partir, el visitante le dijo:

—Has sido generosa y cuidás a tu padre con verdadero amor. Por eso voy a darte un obsequio especial. Haré crecer una planta nueva que llevará tu nombre: se llamará Caá-Yarí. Entonces, Tupá hizo brotar la yerba mate, que desde ese momento se convirtió en símbolo de hospitalidad, compañía y gratitud.

Con el paso del tiempo, la yerba mate se expandió por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países. Hoy es parte de la vida cotidiana, pero la leyenda guaraní sigue recordando su origen sagrado.

Hoy en día el mate todavía conserva ese sentido ritual. Se toma en ronda, se pasa de mano en mano y se convierte en un puente entre generaciones.