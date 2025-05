La leche de mi heladera tiene sabor agrio y amargo ¿Qué significa?

¿Qué significa que la leche esté agria? No importa si la guardas bien cerrada en la heladera o si la caja estaba cerrada herméticamente, este suceso es más común de lo que piensas. El problema es que no lo notas porque no desprende olor ni cambia su textura.

La leche de vaca es uno de los alimentos más consumidos en Argentina, no sólo como bebida, también forma parte de distintas recetas y preparaciones dulces o saladas. Al año, cada argentino consume alrededor de 200 litros de leche vacuna, según un informe presentado en 2024.