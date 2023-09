La Justicia prorrogó hasta diciembre el conflicto por los planes de ahorro para autos 0 Km

Mariela González, abogada planes de ahorro 0 Km.jpeg

Los planes de ahorro se dispararon por la inflación y los precios de los 0 Km

"Cuestionamos el valor móvil de los rodados 0 Km, que debería volver a abril de 2018", dijo González a la salida del salón de actos del Poder Judicial, donde estaba prevista la audiencia.

El aumento sostenido de estos valores hizo que "todo el peso de la inflación recaiga en los consumidores, que no pueden pagar las cuotas mensuales", explicó la letrada, que reclamó la fijación de un precio "equilibrado".

Los demandantes son ahorristas de planes contratados hasta septiembre de 2019 y totalizan "unos 40.000, según las empresas", dijo González.

Lo que contrataron los clientes son sistemas de ahorro y no de financiación, aclararon los demandantes, por lo cual no debería aplicarse a las cuotas el aumento por inflación de las unidades móviles.

Carlos Fernández, uno de los ahorristas perjudicados, declaró a radio Nihuil en los Tribunales:

"Sabiendo cuál es la situación de presión que vive la gente, considero que los vendedores de planes de ahorro para automóviles 0 Km si no mienten, no venden" "Sabiendo cuál es la situación de presión que vive la gente, considero que los vendedores de planes de ahorro para automóviles 0 Km si no mienten, no venden"

"Se ven obligados a mentirles a los clientes para vender planes y cobrar una comisión" "Se ven obligados a mentirles a los clientes para vender planes y cobrar una comisión"

"Tuve 3 autos por planes de ahorro en otras épocas y no tuve problemas, a pesar de que hubo inflación. Esta vez, no sabíamos en la trampa en que estábamos cayendo" "Tuve 3 autos por planes de ahorro en otras épocas y no tuve problemas, a pesar de que hubo inflación. Esta vez, no sabíamos en la trampa en que estábamos cayendo"

