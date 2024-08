La justicia pidió la captura internacional de un ex diputado acusado de pedofilia

Los efectivos realizaron sendos allanamientos en la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo el ex legislador, al igual que su hermano Sebastián, también involucrado en la causa y con pedido de captura.

Este hecho ha provocado un clima de indignación no solo en la población de Apóstoles, sino en toda la provincia.

El juez Miguel Angel Faría, a cargo del juzgado de Instrucción número 4 de Apóstoles, activó el pedido de captura a Interpol, luego de los intentos fallidos por localizar a Kiczka y también a su hermano en los domicilios que habían declarado ante la justicia.

Meses atrás, y tras una investigación iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en distintos dispositivos del ex legislador, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

La acusación formal incluye a Sebastián Kiczka, cuyo grado de responsabilidad en los delitos que se le imputan es similar al de su hermano.

Misiones diputado prófugo.jpg El ex diputado provincial de Misiones Germán Kiczka se encuentra prófugo y se ha solicitado su captura internacional

Hace dos semanas, Kizcka había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que acepte su renuncia "de forma oficial". De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El político agregó: "En este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia".

En un comunicado público, señaló posteriormente: "Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí".

Los chats aberrantes de Sebastián Kizcka, hermano del diputado

En una conversación con una persona que sería menor de edad, Kiczka le dice: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

Misiones diputado hermano.jpg El ex diputado de Misiones Germán Kiczka y su hermano Sebastián están acusados de pedofilia y se encuentran prófugos

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.