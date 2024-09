La Justicia de Mendoza no hace nada contra las mujeres que realizan falsas denuncias

Jegou Auradou rugbiers franceses.jpg Oscar Jegou y Hugo Auradou, los dos rugbiers franceses.

En 2018, más de 200 jóvenes mendocinos fueron escrachados públicamente en Twitter a raíz de un posteo organizado por María Victoria Coria, quien sustentó sus acusaciones únicamente en un "Yo te creo, hermana". Cinco de los chicos la demandaron por difamación. El juez Darío Penisse, les dio la razón.

Sin embargo, la condena para Coria se limitó a la obligación de pagar los honorarios de los abogados de las víctimas. Nada más.

En Mendoza faltan estadísticas

Según información recabada por este diario, en 2023 se presentaron 9.024 denuncias por violencia de género en Mendoza, 24 por día. La Justicia no sabe cuántas de ella se elevaron a juicio y cuántas quedaron en el camino. Tampoco sabe, de las que se elevaron a juicio, cuántas terminaron con sobreseimiento. Menos sabe cuántos de los sobreseimientos fueron porque los peritos confirmaron que la denunciante mintió.

En las penitenciarías de Mendoza, el 23% de la población carcelaria se encuentra privada de libertad por delitos relacionados con la violencia de género. Por hurtos y robos 24% y por homicidios 6%. Datos particularmente relevantes en un país donde la inseguridad es una preocupación constante.

Para graficar: el 23% de la población carcelaria (aproximadamente 6.000 reos) nos da que hay 1.380 personas privadas de la libertad. Es decir, un penal entero. Almafuerte II tiene 980 camas y Boulogne Sur Mer 1.205 plazas.

Polo Judicial.jpg Hay 1.380 personas privadas de la libertad por denuncias en contexto de violencia de género.

En el Polo Judicial, circula la preocupación de que el porcentaje de elevación a juicio es relativamente bajo, estimado en torno al 50%. Aunque esta cifra podría parecer considerable, la violencia de género es una de las pocas causas en las que el presunto victimario está identificado desde el inicio del proceso: la víctima se presenta ante la fiscalía y señala directamente a "tal persona" como responsable del delito.

A nivel nacional, existe el Observatorio de Falsas Denuncias, dirigido por mujeres. En respuesta a la consulta de este medio sobre estadísticas, señalaron que enfrentan el mismo desafío: la falta de medición sobre las falsas denuncias.

Además de intentar cuantificar el impacto de las denuncias infundadas, también abogan por los padres que enfrentan restricciones para ver a sus hijos debido a estas situaciones.

"Cuando un padre recibe una denuncia, pierde inmediatamente el derecho a ver a su hijo. Primero debe obtener el sobreseimiento para poder establecer contacto, ya que la custodia del niño se le retira de forma automática. Luego, el proceso para recuperar el vínculo con el niño ante la Justicia es largo y complicado; puede llevar meses e incluso años", explicaron.

La denuncia contra los rugbiers franceses es una mentira

Como contamos anteriormente, los peritos del Ministerio Público Fiscal determinaron que la denunciante de los rugbiers franceses tiene un relato de los hechos "incoherente y poco sustentable" y que los detalles que brindó de lo que supuestamente vivió son "inverosímiles y no confiables".

Soledad, mujer que denunció a los rugbiers franceses (10).jpeg La denunciante de los rugbiers franceses. Foto: UNO / Nicolás Rios

La mujer de 39 años fue a la fiscalía la tarde del 7 de julio, junto a su abogada Natacha Romano, y le aseguró a la persona que estaba en la mesa de entradas que había sido violada por Oscar Jegou y Hugo Auradou la noche anterior en el hotel Diplomatic.

La fiscalía rápidamente envío una comitiva a Buenos Aires, donde estaban los jugadores, para detenerlos. La prensa internacional se centró sobre estos dos jugadores que vieron truncada su carrera al menos por casi dos meses.

¿Qué pasó con Soledad? Está por verse, pero entre tanto la Justicia tuvo que malgastar recursos en una investigación que desde un primer momento era mentira.

La repercusión en Francia de la falsa denuncia

Los franceses fueron a las urnas el domingo 30 de junio y el 7 de julio para elegir nuevos diputados. Las noticias sobre las elecciones quedaron en un segundo plano cuando el 8 de junio se conoció que dos rugbiers franceses fueron acusados de abuso sexual.

oscar-jegou-y-hugo-auradou-rugbiers-franceses.avif Los rugbiers franceses. Diario La Nación

El diario especializado en rugby Midi Olympique dedicó seis de sus 23 páginas a la denuncia contra Hugo Auradou y Oscar Jegou. Al día siguiente, la noticia resonaba en todos los medios de comunicación. Los noticieros de televisión abrían sus programaciones con la impactante acusación de violación que pesaba sobre los rugbiers franceses. Además, varios canales enviaron una decena de periodistas a Mendoza para cubrir el caso en detalle.

El Mid-ol, otro medio deportivo galo, aseguró que la denuncia "dejará una marca indeleble de sospecha en todo el rugby”.

Así replicaron la misma situación todos los diarios franceses.

Todo por una mentira.

Julián pasó 3 años preso por una denuncia falsa

Diario UNO entrevistó a uno de los dos chicos que vivió en carne propia la pandemia de las falsas denuncias y que fueron sobreseídos por falta de pruebas. Tres años y doce días en la cárcel dre Boulonge Sur Mer. Supuestamente por violar a su prima. Con lo que ello significa para un acusado de violación. El peor delito para entrar a una cárcel: pegarle a una mujer o violar un niño.

-¿Cómo fue entrar a la cárcel?

-El día que nos detuvieron fue tremendo. No entendíamos nada, estábamos esperando la citación porque sabíamos de la denuncia y de pronto hicieron un allanamiento y nos llevaron primero a la comisaría y después a la penitenciaria y nos hicieron el recorrido por dos unidades penitenciarias hasta Boulogne Sur Mer.

Teníamos mucho miedo. Todo lo que pasaba lo vivíamos con miedo. En la unidad 5 nos recibieron separados. A mí me tocó un lugar tranquilo, pero José Luis no. Le sacaron todo y le hicieron una bienvenida tremenda -recuerda con mucho dolor- yo sólo escuchaba sus gritos.

-¿Y adentro te pasó algo?

-A lo largo de 3 años hubo bastante problemas internos, que te afectan, que te dan terror. Te relato uno de los tantos. A mi se me cayó una reja en un pie y perdí una uña. Si no hubiera sido por un enfermero que estaba detenido también perdía el pie. Me operó un interno, con un poquito de anestesia que consiguió y casi en carne viva.

-¿Cómo se demostró tu inocencia? ¿Qué pruebas pudiste aportar?

-Nos habían denunciado en dos causas una contra mi tía y otra con que habíamos abusado de su hija cuando tenía 9 años. En la primera causa con el perito conseguimos desmentir su versión porque nunca pasó lo que ella decía. Quedamos sobreseídos al año de haber recibido esa denuncia.

Con respecto a mi prima tuvimos que poner peritos psicológicos y perito ginecológico porque cuando le hicieron a ella la pericia descubrieron que era virgen y ella decía que la habíamos penetrado en reiteradas ocasiones. Fueron 27 testigos que si bien el fiscal no quería recibirlos nuestros abogados lograron que se presenten. Confirmaron, incluso algunos familiares del círculo cercano de mi prima, que era todo mentira.

-¿Cómo sentiste el trato por parte de la Justicia? ¿Ya te trataban como un condenado?

-Qué te puedo decir del trato de la Justicia... Estuvimos encerrados como animales hacinados, durmiendo en el piso por 3 años y 12 días. Nuestros abogados pidieron 13 veces la domiciliaria por nuestros problemas de salud y la denegaron. Estaban obsesionados con nosotros. Pero confiamos en los jueces que nos tocaron y que dijeron que no hicimos lo que relataron las supuestas víctimas.

