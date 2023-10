La Justicia investiga el presunto abuso sexual de un grupo de alumnos a otro chico en Maipú

Comisaria-10-Maipu.jpg La denuncia por el supuesto abuso sexual en una escuela de Mapú trascendió este viernes pero el hecho habría sucedido el miércoles.

El denunciante contó que su hijo y un amigo de este, quien salió en su auxilio en el interior del baño, fueron amenazados por el grupo, que los amenazaron que si contaban algo a la directora "los iban a matar".

Ante el relato del niño sobre el presunto abuso sexual, los padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela y se manifestaron este viernes en la puerta del establecimiento para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

En paralelo, el papá del niño decidió realizar la denuncia correspondiente a la fiscalía de Maipú.

"Nosotros vinimos ese mismo día miércoles a hablar con la directora y no se presentó. Debido a que no se presentó ahí fuimos a radicar la denuncia, y hasta el momento no recibimos respuestas", concluyó el denunciante.

Los padres que se manifestaron pidieron que la Justicia llame a declarar al niño, a través de Cámara Gesell, y que se expidan las autoridades escolares y den una explicación a la comunidad.

Lleva adelante la instrucción de la causa el personal de la Oficina Fiscal 10, Maipú.

Fuente: Télam