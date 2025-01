A esta isla se le ha asignado como el Distrito de Propósito Especial. Lauren Nye, habitante de City Island de sexta generación y secretaria voluntaria del Museo Náutico de City Island dijo: City Island es "completamente distintas al resto del Bronx".

En este sitio de Nueva York no se puede construir edificios de más de cinco pisos, todos os que encontramos tienen tres pisos. La mayoría en las casas son pequeñas, pero las más lindas y grandes se encuentran junto al mar.

Todos lo que puedes visitar

En la isla de Nueva York puedes encontrar una gran cantidad de restaurantes, la gran especialidad de este lugar es la langosta. Para reunirte con tus amigos o familiares puedes visitar lugares como Lickety Split Ice Cream, City Island Pizza Company, Clipper Coffee, City Island Diner y The Snug, un pub irlandés.

isal bronx.webp A principios del siglo XX, City Island era un importante centro de construcción de barcos de madera.

Si quieres pasar una tarde entretenida puedes visitar espacios artísticos donde el curador David Ellis ofrece un programa de arte creativo los domingos por la tarde. Si no eres del arte, puede tomar clases de teatro o asistir al cine en la pequeña sala Cinema on the Sound.