El problema para Panella surgió porque una de las lanchas que se vieron en los videos viralizados de la fiesta clandestina está a su nombre.

Fiesta clandestina en El Carrizal

"La matrícula en Recursos quedó a nombre mía", explicó Panella, que en diálogo con Radio Nihuil, manifestó que él vendió esa lancha hace un año atrás y que este nunca la puso a su nombre,

"Yo pensé que la había transferido y puesto a su nombre. El trámite de la matrícula lo debe hacer él en persona", argumentó.

Panella incluso aseguró que tampoco sabe si la persona a la que se la vendió sigue siendo el dueño de la embarcación o si este la ha revendido.

Igualmente, el hombre multado cargó contra el club por dejar bajar una lancha que está a nombre de otra personas y aseguró que le han dado un plazo de 30 días para esclarecer su situación, ya que desde Recursos Naturales le han dicho que las pruebas presentadas para zafar de la multa no son suficientes.

"Me han dado un plazo de 30 días, todavía no sé que haré. No tengo ese dinero ni tengo porqué pagarlo porque yo no estuve", aseguró.

Además de Panella, otras dos personas fueron sancionadas con $90.000 y $30.000 más el tiempo de inhabilitación para conducir embarcaciones.