Si buscamos una lista de los sitios más inaccesibles del planeta, es necesario hablar de la imponente Abuna Yemata Guh: la iglesia más peligrosa del mundo por estar ubicada en un acantilado y tener un complejo sendero para acceder a ella.
La iglesia más inaccesible del mundo: con 1500 años de antigüedad se ubica en un acantilado
Es un templo muy peligroso de llegar y se trata de una iglesia ortodoxa ubicada en el interior de una montaña en Etiopía
Cada rincón del planeta tiene características que lo van haciendo único y que son dignas de descubrir por su belleza y sobre todo, extrañeza, tal como esta iglesia, cuya ubicación es extrema y llama la atención de los turistas.
Abuna Yemata Guh: la iglesia más peligrosa del mundo
En el norte de Etiopía, en la región de Tigray, se encuentra la iglesia de San Abuna Yemata, cuya existencia se remonta al siglo V. Desde aquel entonces la única forma de acceder es a través de un extenso y peligroso sendero con pasarelas angostas y tramos que exigen una escalada vertical con un detalle muy particular: hay que ir sin zapatillas.
Cuando las personas llegan a este lugar, se encuentran con un puente de piedra natural rodeado por un desnivel de 250 metros, y luego recorren una pasarela de madera muy estrecha. Después deben escalar una pared de piedra vertical a través de unas sogas porque no disponen de otros puntos de apoyo.
Sumado a esto, su visita no es para nada normal. No es que uno vaya vestido de running y llegue con alguna que otra dificultad porque lo difícil empieza desde el momento en que se llega. Como si fuera poco, se debe realizar la visita sin zapatillas, como una señal de respeto al templo.
Características de esta iglesia
- Tiene más de 1500 años.
- Es la única que requiere escalar un acantilado de 2.800 metros para llegar.
- Integra un conjunto de 35 iglesias excavadas en diversas montañas de Etiopía.
- Su diseño se remonta a mediados del siglo V.
- Si bien se dice a grosso modo que es peligrosa, no hay ningún peligro, sólo que es una iglesia fuera de lo común
- También recibió el nombre de “la iglesia más inaccesible del mundo”.
- Las paredes de la iglesia están adornadas con retratos de personajes bíblicos y representaciones de parábolas.
- Las generaciones de sacerdotes han sido enterradas entre las rocas.