La iglesia más inaccesible del mundo: con 1500 años de antigüedad se ubica en un acantilado

Cada rincón del planeta tiene características que lo van haciendo único y que son dignas de descubrir por su belleza y sobre todo, extrañeza, tal como esta iglesia, cuya ubicación es extrema y llama la atención de los turistas.

Abuna Yemata Guh: la iglesia más peligrosa del mundo

abuna yemata guh (1) La Abuna Yemata Guh es una iglesia monolítica o iglesia rupestre considerada como el lugar de culto más peligroso e inaccesible del mundo.

En el norte de Etiopía, en la región de Tigray, se encuentra la iglesia de San Abuna Yemata, cuya existencia se remonta al siglo V. Desde aquel entonces la única forma de acceder es a través de un extenso y peligroso sendero con pasarelas angostas y tramos que exigen una escalada vertical con un detalle muy particular: hay que ir sin zapatillas.