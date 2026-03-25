Papa León XIV: aseguran que la Iglesia Católica necesita más curas exorcistas

La AIE presentó un informe sobre el aumento de la “prevalencia de casos relacionados con el ocultismo, el esoterismo y el satanismo”. Según estos especialistas, más personas están experimentando “consecuencias espirituales” graves y se quedan sin respuestas institucionales.

Durante la reunión, la Asociación Internacional de Exorcistas solicitó al Pontífice que garantizara que cada diócesis del mundo contara con uno o más sacerdotes exorcistas debidamente capacitados, y pusieron el foco en la formación del clero desde los seminarios hasta los obispos, además de insistir con programas serios para determinar con precisión cuándo se requiere intervención espiritual.

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“Se necesitan criterios claros de discernimiento para abordar situaciones pastorales particularmente delicadas”, afirmaron los representantes de la asociación de exorcistas.

El padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, dijo -según Vatican News- que ignorar estos fenómenos deja a muchos fieles sin una respuesta adecuada al grave sufrimiento espiritual, lo que a veces los lleva a buscar soluciones inapropiadas, en referencia a ocultismo, el esoterismo y el satanismo; e insistió en la necesidad de ofrecer una atención pastoral seria, prudente y basada en el Evangelio.

La la Asociación Internacional de Exorcistas fue fundada por el sacerdote Gabriele Amorth.

Fuente: abc.com.py