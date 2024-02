La histórica reacción del cocinero Karlos Arguiñano cuando le tocó un huevo de tres yemas

►TE PUEDE INTERESAR: Toma aire al saber la diferencia entre un huevo con la cáscara blanca y otro de color marrón

huevo.jpg

El huevo de tres yemas de Karlos Arguiñano

“Vamos con los huevos”, afirmó Karlos Arguiñano en el video viral que la rompe en las redes sociales.

Siguiendo con la receta, el chef agregó: “No sé por qué me da que este primero, va a tener dos yemas. A ver si es verdad. ¡TRES, TRES! Esto sí que no me lo esperaba. Los huevos de Arguiñano tiene tres yemas, YEAH. Muy bueno. Qué contento, qué reacción”.

Luego de tanta felicidad por haber roto un huevo de tres yemas, el cocinero siguió con su labor, rompiendo más cáscaras de este noble producto. “¡DOS! Pero qué pasa con mis gallinas. Les juro que me he puesto nervioso”, acotó con mucha alegría.

Huevo de tres yemas

Un huevo con tres yemas es puesto por lo general por gallinas de corta edad, más propensas que las aves viejas a tener ovarios hiperactivos.

