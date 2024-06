La historia de dos bomberos voluntarios que participaron en el incendio de Ciudad

Vive en el mismo departamento donde eligió prestar servicio, todo "para ayudar a la comunidad". Al ser una actividad voluntaria, la mayoría de los bomberos, a las largas jornadas diariax donde se entregan a combatir llamas, le suman el trabajo que les permite tener un ingreso para vivir.

Sin título.png Belén conversó con Canal 7 sobre la pasión que la mueve a realizar estas desinteresadas tareas.

Belén trabaja en un galpón de transportes y servicios, y también se capacita constantemente en el mundo bomberil.

"Hoy tuve la posibilidad de armar con mis compañeros el entorno de trabajo y hacer tareas de enfriamiento. Pitonear -tirar agua en los sectores de más difícil acceso- y echar agua para bajar la temperatura", comentó.

Es una labor que te aleja de la familia en fechas importantes -coinciden todos los testimonios recabados-, te hace perder horario laboral y te expone a situaciones de vida y muerte constante. Pero todos los bomberos aseguran que la pasión por el oficio siempre seduce.

Belén lo explica, con emoción, con un ejemplo: "A mi mamá siempre la amo, pero cada vez que me voy al cuartel se lo recuerdo y también cuando vuelvo. Es la hija que le tocó. Lamentablemente es lo que me gusta".

Además agregó: "Yo entré porque me gustaba, no tengo ningún antecedente familiar, no hay nadie bombero en mi familia, y un día quise ser bombero para ayudar a los demás para asistir a las personas que pasan momentos feos".

2.png Uno de los bomberos que participó en el incendio del local "Zapata Goma" en la mañana de este miércoles.

También lo hizo otro bombero, con más años en su haber: "Yo tengo familia, hijos, nietos, pero lamentablemente nos llama la pasión, sabemos que tenemos que volver a nuestra casa de todas formas, pero no pensamos en el riesgo".

"Siento una gran emoción. Te tiene que gustar es una pasión. Pero que te llena, cada vez que vengo es una gran satisfacción", comentó.

