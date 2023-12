La furia del cambio climático dejó al Paso Pehuenche al borde de la inutilidad

El Paso Pehuenche fue inaugurado oficialmente en 2017 luego décadas de idas y vueltas para concretar ese cruce a Chile. Está ubicado a 141 kilómetros de la ciudad de Malargüe por la ruta 145 y su punto más alto está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En junio pasado la ruta quedó inhabilitada desde el kilómetro 45 debido a una tormenta de agua con un caudal impensado que provocó derrumbes y socavones.

El titular de Vialidad Nacional en Mendoza, Guillermo Amstutz, explicó que no pudieron prever esa tormenta a pesar de los cientos de estudios que se hicieron previo a terminar la traza de la ruta 145 que se conecta con Chile. "Es un efecto nuevo del cambio climático, que si bien viene hace tiempo, los desmoronamientos fueron este año, es decir que los efectos se notaron ahora. No se observaba con anterioridad que esto pudiera pasar. Los estudios que se hicieron para la realización de esta ruta no estaban contemplado que pasara esto".