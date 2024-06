La Fiscalía de Delitos Sexuales de Mendoza halló comprobantes de pago por pornografía infantil

De acuerdo con fuentes judiciales se comprobó que no sólo estos contactos se hicieron dentro del chat y la red social, sino que también se sospecha que los pedófilos (que aún no fueron individualizados) elegían a los usuarios en forma particular para hacerles estas "propuestas de trabajo".

Hoy la tarea de las pesquisas están centradas en seguir el camino de estos intercambios, en los que hay números con características del exterior, como España y Chile.