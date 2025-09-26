La Feria del Libro 2025 se extiende a San Martín y San Rafael: el programa del segundo día

En la Feria del Libro de Mendoza 2025, durante once días se podrá disfrutar -de forma gratuita- de potentes acciones culturales. Presentación de nuevos libros, charlas de autores, entrevistas, mesas temáticas, homenajes, literatura infantil y juvenil, ciclos de bibliotecas públicas y populares, talleres, fanzines, proyectos alternativos y propuestas en las que la literatura se entrelaza con otros lenguajes y disciplinas como el teatro y la proyección de películas.

feria del libro Silvia Zeballos, esposa del historetista Juan Giménez, a quien está dedicada la actual Feria del Libro. Foto: Subsecretaría de Cultura

Programa del viernes 26 en el Le Parc

A las 9: taller: ¿Dónde y cuándo empieza la lectura? La fuerza de la imagen en la infancia. Facilita Edelij. Sin costo, con inscripción previa. Aula As de Pique, subsuelo.

A las 16: presentación de libro Definiciones y deseos. Elisabeth Auster. Sala Chalo Tulián.

16: presentación de libro Manuela Mur y su huella en la Historia de la Cultura de Mendoza. María Lourdes Bidart. Sala Armando Tejada Gómez.

16: presentación de libro de comic El Hombre Gris. Leonel Gutiérrez, Fernando Nicolás Figueroa y Bruno Tarquini, con Alejandro Frías. Sala Ernesto Suárez.

16: Presentación de libro Retazos de sucedidos. Doce cuentos comarcanos y una yapa de Rubén Giménez, con Alejandro Frías. Sala Vilma Rúpolo.

16: Presentación de libro Resistencia. Facundo Irusta. Sala Tito Francia.

16: Presentación de Libro del Conocimiento, de Nilda Pérez. Aula 1.

16: Taller de "Historietas Murales en las Escuelas". Facilitan Fátima Leal y César Carrizo (Tucumán). Sin costo, con inscripción previa. Aula As de Pique, subsuelo.

17.30. Presentación de libro El señor del clima y la montaña. Stella Maris Páez. Sala Chalo Tulián.

17.30: Presentación de Leer y editar autoras en América Latina. Inti Bustos con Juan Casamayor. Sala Armando Tejada Gómez.

17.30. Presentación de libro En azules de Evangelina Mayol, con Alejandro Frías. Sala Ernesto Suárez.

17.30: Presentación de libro Guía de Campo Ilustrada sobre hojas de vid. Pamela Peterle, Silvina Barbanente y Elena Visciglio. Sala Vilma Rúpolo.

17.30. Presentación de libro Autoconomía. Tomás Rinaldi. Sala Tito Francia.

17.30: Presentación de libro Entre rubíes. Silvana Bondi. Aula 1.

18: Actividad para chicos Pipi la gatita feliz y Cuentos con valores, llevada a cabo por El portal de los títeres. Stand de San Juan.

18.45: Presentación de libro Restos, rastros y rostros, nada está quieto de Eduardo Médici. Conversan: Eduardo Médici junto con Marcela Hidalgo y Déborah Trovarelli. Coordina: Eliana Campos. Sala Ernesto Suárez.

19: Presentación de libro: Huellas, Ulises Vitale. Sala Chalo Tulián.

19: Feminismos hoy. Los desafíos de comunicar, investigar y activar. Conversación a partir de Un mapa nocturno feminista. Comunicación y géneros en América Latina, de Eva Rodriguez Agüero y Carolina Justo Von Lurzer. Comentaristas: Alejandra Ciriza y Valentina Arias. Moderadora: Gisela Marsala Cardona. Sala Vilma Rúpolo.

19: Presentación de libro Herencia de sangre. Vanina Márquez. Sala Tito Francia.

19: Actividad de San Juan. Aula 1.

sofia d'andrea Sofía D'Andrea fue una reconocida militantes feminista y de organismos de derechos humanos.

19: Taller: Clarice Lispector: Una lectura colectiva – Club de lectura Una Filosofía Muy Interesante. Sin costo, con inscripción previa. Aula As de Pique. Subsuelo.

20.30. Presentación de libro: Arrullos rebeldes. Crónica de militancia y maternidad de Sofía D'Andrea. Presentación a cargo de Pilar Piñeyrúa y Gaby Maturano. Editor Gonzalo Córdoba. Con la participación artística de Daniela Moreno, Alfredo Musri y Sandra Flores Ruminot Sala Chalo Tulián.

20.30: Presentación de libro El sueño y el desvelo de Alejandro Frías. Participa Daniel Fermani. Leo Libros. Sala Vilma Rúpolo.

20.30: Pablo Bernasconi presenta su nuevo poemario Un cielo en el ojo. Sala Ernesto Suárez.

20.30. Presentación de libro Cosas de la vida misma. Pedro López. ECM. Sala Tito Francia.

20.30. Presentación de libro “Masones. Y los senderos del misterio Jorge Luis Galbani. Aula 1

En San Martín

Acto de apertura: Reconocimiento al escritor Luis Lucho Galván. Sala Polideportivo San Pedro, a las 10.

Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Polideportivo San Pedro, aula 1, a las 10.15.

Obra de teatro infantil Trastocando. Elenco: Compañía Mosqueta. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 11 y a las 15.30.

Presentación del libro Seguir andando… Tres poetas y un sueño. M. G. Figueroa, A. Rodríguez, L. Greco junto a Lumnus espacio cultural. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 15.30.

Mas allá, un libro para correr los límites y la imaginación. Utópico, un cuento inspirado en el autismo. Editorial “LEO libros, Mariela Cunningham y Andrés Ariño. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 16.30.

Café Literario de San Martin. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.30.

Presentación XIV Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio, Municipalidad de Junín. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.

Taller de danzas folclóricas a cargo de Romina Cueito y Beto Giménez. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 18.

Presentación del libro La mariandina se definió por penales, de Juan Azor, Julio Tumbarello y Roger Aguilera. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 19.

rocambole El reconocido Rocambole se presentará en San Martín.

Rocambole presenta su libro sobre obras de Los Redondos. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 20.30.

Cierre musical: Cover Matute y Fito Rock. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 21.30.

San Rafael

Acto de apertura. Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Sala Coirones, a las 15.

Taller de Cuentacuentos para niños, dictado por Elisa Ochoa. Sala Chañares, a las 16.

Obra de teatro Él y sus siete ellas, de Patricia Zille. Sala Coirones, a las 16.

Homenaje al escritor Claudio Che Barro y la artista plástica Josefa Méndez. Sala Hall Auditorio, de 16 a 19.

Obra de teatro La vinchuca berrinchera. Área de Salud Municipalidad de San Rafael. Sala Auditorio, a las 16.30.

Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Chañares, a las 17.

Obra de teatro con marionetas Cuentos que sanan. Dirección: Elisa Ochoa. Sala Coirones, a las 17.

Presentación del libro Ojos de plata, de María Milagros Pithod. Sala Coirones, a las 18.

Intervención artística: show musical de Fede Toledo. Sala Auditorio, a las 18.30.

Presentación del libro Donde la música se hace verso, de Marta Castellino. Sala Chañares, a las 19.

Actividad literaria: Escribir para gestionar tus emociones y conocerte mejor, de Gisella C. Alestra. Sala Coirones, a las 19.

Intervención artística La Protesta, del Instituto Profesorado de Arte (IPA). Sala Auditorio, a las 19.30.

Presentación del libro Cuando en mí vivía el sol, de Rogelio Aguilera. Sala Coirones, a las 20.

Presentación del fotolibro Paisaje en movimiento. Registro y crónicas visuales de la antigua línea ferroviaria San Martín, de Barchiesi, Véliz, Nirich y Santos. Sala Chañares, a las 20.

Eduardo Sacheri con la presentación de su último libro, Demasiado lejos. Sala Auditorio, a las 21.