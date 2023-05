La familia del joven que sufrió la amputación de su pierna en el Acceso Norte pidió justicia

El chofer del camión Fiat fue detenido por este incidente en San Martín.

accidentes en mendoza acceso norte y pascual segura.jpg Aquí se aprecia cómo quedó el rodado tras el accidente de moto que significó la amputación de la pierna de un joven de 18 años. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

"Mi hijo tuvo un accidente, pero en realidad a él lo atropellaron. Estaba parado con su moto en la esquina de Pascual Segura y Acceso Norte, frenado y junto al cordón. En el peritaje han puesto que el camión venía circulando, mi hijo lo quiso pasar por la derecha, y eso no tiene nada que ver, es una mentira", expresó consternado Emiliano Ricardo, el papá del rugbier.

Luego Calle agregó: "El camión, de la empresa Platinum, salió y lo atropelló del costado izquierdo (de la moto) y le arrancó la pierna".

Es un dato no menor el que Ignacio ha sido un prometedor deportista jugando al rugby. "Mi hijo tiene 18 años, es deportista, juega en el Mendoza Rugby Club desde hace más de 12 años, y estaba a dos meses de jugar en Primera, ha estado en el seleccionado, y esto ha sido una conmoción muy grande en le rugby en general. Acá no hay equipos, a todos les ha causado dolor su accidente. Él es muy conocido como jugador", explicó su papá.

accidentes-mendoza-ignacio calle-01.jpg Ignacio fue elegido como el Mejor Jugador de su club, el Mendoza RC, y aquí posa feliz junto a sus orgullosos padres, Emiliano y Raquel. Gentileza Emiliano Calle

El accidente en el Acceso Norte

El choque que derivó en la amputación de la pierna izquierda de Ignacio se produjo el pasado lunes 15, en la rotonda de Acceso Norte y calle Pascual Segura. El parte policial señaló que el joven había intentado rebasar al camión, cuando éste iba, al igual que el motociclista, por calle Segura, e intentó doblar por Acceso Norte rumbo al Sur.

Esta versión de los hechos es desmentida por los Calle, y según Emiliano, el papá, "hay gente que me ha llamado, que estuvo en el accidente. Le tocaron bocina al camión, y me dijeron que frenó, miró y se fue. Se dio a la fuga y lo encontraron en San Martín. Parece que quiso hacer la U donde está la estación de servicio (YPF). Es un lugar donde no hay semáforos, no hay policías viendo. Ese nudo vial es terrible, no hay control, la Municipalidad de Las Heras tendría que ver este tema".

"Hemos encontrado testigos y hay cámaras también que muestran lo que pasó. Una de las personas me contó que vio todo, y que Ignacio alcanzó a tirarse a su derecha cuando lo chocan. Si no, lo aplasta el camión. No entiendo a qué velocidad habrá venido el camión para arrancarle la pierna", se quejó el papá del joven accidentado.

Para concluir, Emiliano Ricardo resaltó: "Queremos que se haga justicia por Ignacio, y que se aclare que él estaba parado, no estaba andando en la moto en el momento que lo atropellaron. Estaba quieto, junto al cordón, esperando para poder cruzar".