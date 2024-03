La estrategia de la Reina de la Vendimia para llegar a la gente a través de las redes

"Fue idea del equipo de la 'Muni', las redes sociales son la mejor manera hoy de darse a conocer y llegar a la gente. La gente necesita conocer a cada una de las reinas y la mejor forma es mostrarte en las redes, todo lo que hacés y tal cual sos", explicó Agostina Saua durante el programa de Canal 7 que conduce Sergio Robles.

Reina y virreina en Canal 7.jpeg Un momento de la charla televisiva por Canal 7 de la reina Agostina Saua, el conductor Sergio Robles y la virreina Rocío Neila. Gentileza Soledad Segade

El hashtag #HagamosHistoria que englobó toda la campaña digital de Agostina dio los resultados esperados. Claro, ayudó también los "detrás de escena" que los usuarios iban descubriendo de las vivencias de la flamante Reina de la Vendimia, como sus dotes para el canto y sus presencias en eventos vendimiales de la última semana.

Apenas cuatro días antes del sábado de elección, el estreno de un video de ella cantando "El sueño de la vendimia", de Jorge Viñas, no tardó en viralizarse tanto en Instagram como en Tik Tok. En el clip la joven aparece en un escenario teatral y canta con la compañía al piano de un experto músico mendocino: Mario Galván.

En esa línea también, este domingo estrenando sus atributos reales Agostina salió en redes a saludar a las "swifties" en una clara intención de acercar a los adolescentes al universo Vendimia. Lo hizo junto a su virreina Rocío Neila. Y fue a su vez un guiño a la reina de Lavalle, Paloma Oro, fanática de Taylor Swift. "Ella hasta tiene un tatuaje, pero casi todas amamos a Taylor, en la convivencia no parábamos de escucharla", reveló en Canal 7.

La unión hace la fuerza en la Reina de la Vendimia

Agostina Saua, con sus 23 años, tiene en claro que no desarrollará su reinado en solitario. Que los proyectos que desea concretar los alcanzará en un trabajo conjunto con su virreina e incluso con el resto de las candidatas a la reina de la Vendimia 2024.

"Hicimos un grupo hermoso, estoy muy agradecida con cada una de las chicas", dijo la soberana nacional durante la entrevista al ser consultada por Rodolfo Gravina sobre su relación con el resto de las reinas departamentales. Y en ese contexto, declaró que durante su mandato cumplirá sus objetivos sociales con ellas.

Virreina en Canal 7.jpeg Rocío Neila tiene 20 años, estudia Abogacía. Representó al distrito Pareditas de San Carlos. Es la Virreina Nacional de la Vendimia 2024. Gentileza Soledad Segade

Rocío Neila, virreina nacional, sostuvo las declaraciones de Agostina al decir: "Hoy está mucho más empoderada la reina y también la virreina. Tenemos un montón de proyectos similares, vamos a trabajar todo el año juntas".

Agos y Rocio en Canal 7.jpeg Las soberanas electas fueron maquilladas y peinadas por el equipo de Amelie, en los camarines de Canal 7. Gentileza Soledad Segade

El rol de la reina para Saua "sí que se ha transformado en ser embajadoras turísticas y culturales". Por ello, la flamante Reina de la Vendimia incluyó a sus compañeras para expresar que "no nos gustaría que el rol cambiara, es muy importante, es parte de nuestro patrimonio cultural y sí depende de nosotras incorporar nuestras tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones".

De ahí el rol fundamental que ocuparán en ellas las redes sociales, que parece no quedarán solo como plataformas para hacer campaña. Para esto, necesitarán del apoyo de sus municipios y del Gobierno provincial, ya que fue gracias al intendente Ulpiano Suárez y su municipio que Agostina contó con la colaboración de profesionales del marketing digital para darse a conocer y así tener más posibilidades de que la votaran en el Frank Romero Day.

Los "likes" a la Reina de la Vendimia van más allá de la imagen

Agostina y Rocío, en su paso por "Hola Mendoza" de Canal 7, dejaron muy en claro que las repercusiones en redes sociales pasó por mostrar todas las cualidades de una reina y no sólo una foto.

En los Reels o Live que hizo la Reina de la Vendimia 2024 cuando era candidata por Capital -y también cuando fue representante por el club Mendoza de Regatas- se descubría su talento vocal, su amor por los animales y su pasión por la natación, entre otros aspectos de su vida personal.

"Hay personas que sienten que (la elección de reinas) es una cuestión de belleza, pero no es sólo eso. Somos mujeres que también inspiran, profesionales, solidarias. Somos mujeres íntegras. La gente vota ese todo, no se queda con la imagen, con la foto".

En la estrategia de promoción de Agostina para hacer historia y llevar la primera corona nacional a la Capital, todos los involucrados se unieron bajo el mismo propósito. Agostina y su familia, el municipio capitalino y el club Mendoza de Regatas al que representó que también se sumó a "bancar" la campaña en redes, replicando contenidos en sus cuentas o mostrándola en acciones del club o de la agenda vendimial.

vendimia 2024 Agostina Jazmín Saua Carrión capital ciudad de mendoza.jpg Foto: Club Mendoza Regatas

Y así de inseparables empiezan a mostrarse Agostina y Rocío, quienes decidieron estar presentes en el recibimiento de una y de otra con la gente de sus lugares de origen. Por primera vez, la reina acompañará a la virreina en su llegada a San Carlos, y la virreina estará con la reina cuando los vecinos de Ciudad le den una "simbólica" bienvenida.

Además, juntas encararán las acciones sociales de Vendimia Solidaria 2024 que este año alcanzó un nuevo récord al recaudar $126.852.000. "Estamos muy comprometidas y muy dispuestas a hacer de nexo entre las mendocinas y los mendocinos con las autoridades para poder llegar con todos nuestros proyectos solidarios y de inclusión social", afirmó la Reina de la Vendimia Agostina Saua.

Juntas a la par transitarán este camino vendimial. Una cantante, la otra bailarina de folclore. No es de extrañarnos que pronto las veamos haciendo un show case para redes. "No lo descartamos, tienen que seguirnos", comentaron antes de terminar la nota en Canal 7.