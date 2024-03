Nuestra fiesta necesita un Milei "bueno" que la saque del sopor

La autora del guión, Silvia Graciela Moyano, ha elegido permanecer en ese corset sofocante en el que se vienen adormeciendo las ideas de los actos centrales de la Fiesta, Una camisa de fuerza para los creativos que, además, cuenta con el consentimiento de las autoridades del área de Cultura. Estos no suelen favorecer la necesaria innovación que demanda el espectáculo estrella de Mendoza, una de las Grandes Capitales del Vino.

Vendimia 2024 - Fiesta Nicolás Rios

The Crown

¿Que vimos anoche? Un compendio de cuadros parecidos a otros ya vistos en años pasados. Y un hilo argumental que insiste en acudir, sin suerte, a supuestas reminiscencias de la mitología clásica. Pareciera que la Fiesta ha sido cooptada por relatos impostados que quieren imponer una épica buenuda de cuaderno Gloria donde los personajes viajan en el tiempo para sacar enseñanzas, pero donde siempre se encuentran con los mismos: la Virgen, el granizo, los huarpes, los inmigrantes.Esta vez el personaje central fue Pedro, un orfebre al que "el pueblo" le ha encomendado la confección de un artefacto que condense el alma, la esencia de esa gente. El artista, tras ese viaje de cabotaje, llega a la conclusión de que lo más representativo es una corona igualita a la que usan las reinas de la Vendimia. Sí, señoras y señores, tanto lío epopéyico para terminar adorando a The Crown.

Para estar a tono con estos tiempos políticos, podríamos decir que nuestra Fiesta está necesitando del remezón de un Milei que la saque del sopor y del cepo creativo. Pero claro, hablamos de un "Milei bueno", como ese que ahora llama a un pacto social y que no nos manda al carajo.

Vendimia 2024 - Fiesta Cristian Lozano

Contrapesos

Dicho esto sobre el argumento de Coronados de historia y futuro, vamos a contrapesar porque como dicen los españoles: "como te digo una cosa, te digo la otra". La puesta en escena, aunque un poco monocorde, fue correcta, bastante precisa en eso tan difícil que es mover a tantos artistas en un escenario gigante.

El espectador agradeció que los movimientos del ejército de bailarines no hayan tenido pifias muy visibles. La labor de los distintos coreógrafos respetó una concepción general y eso le dio un plus. No puede decirse lo mismo de la parte actoral, que como ya ha ocurrido en Fiestas anteriores fue poco convincente.

Entre los puntos altos estuvo -otra vez- la música en vivo. Tanto la dirección músical de Julio "Paíto" Figueroa, como la conducción orquestal de Alicia Pouzo, sonaron muy afiatadas. Quizás la elección de varios temas consecutivos de tintes cuyanos no haya ayudado a levantar el ánimo festivo.

Otro elemento que realmente descolló fue el vestuario. Sorprendió la combinación de colores elegida para el ropaje de los diversos bailes. El efecto fue bienvenido porque se logró darle "sentido" teatral a la vestimenta, como si esos colores potentes fueran un elemento escenográfico.

La transmisión única de la Fiesta por televisión, que hizo Acequia TV no fue óptima. Tuvo desarreglos, desenfoques y dió la impresión de que a la dirección de cámaras le faltó ligazón con el desarrollo del guión original. Fueron muy buenas, en cambio, las tomar aéreas del anfiteatro.

Vendimia 2024 - Reina Agostina Saua fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2024. Le dio el primer reinado a Capital. Cristian Lozano

