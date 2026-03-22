La estafa que promete una computadora nueva y vacía la cuenta de los jubilados

Pero, en realidad, estos son una llave maestra para lograr lo que se denomina como robo de identidad financiera, donde los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para acceder a las cuentas de los jubilados. En concreto, el paso a paso es el siguiente:

La urgencia: presionan a la víctima diciendo que el beneficio "vence hoy" o que quedan pocos cupos.

presionan a la víctima diciendo que el beneficio "vence hoy" o que quedan pocos cupos. El pedido de datos: solicitan el CBU, claves de Home Banking o el Token de seguridad, alegando que es necesario para depositar un bono de conectividad o pagar un seguro de envío mínimo.

solicitan el CBU, claves de Home Banking o el Token de seguridad, alegando que es necesario para depositar un bono de conectividad o pagar un seguro de envío mínimo. El acceso remoto: en algunos casos, piden descargar aplicaciones (como AnyDesk o TeamViewer) con la excusa de "ayudar" al jubilado a configurar el trámite, cuando en realidad toman control total del dispositivo de la víctima.

PAMI Ningún organismo oficial solicitará claves bancarias a jubilados.

A raíz de todo esto, debes saber que ningún organismo oficial, ni PAMI ni ANSES, solicita claves bancarias, números de tarjeta o acceso remoto a dispositivos para otorgar beneficios.

Si usted o un familiar ha sido víctima de este engaño, debe comunicarse de inmediato con su banco para bloquear las cuentas y realizar la denuncia en la fiscalía o comisaría más cercana.

Cómo prevenir esta estafa