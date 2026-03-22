La estafa que promete una computadora nueva y vacía la cuenta de los jubilados

En las últimas semanas, una nueva y sofisticada modalidad de estafa ha puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad de adultos mayores en Argentina. Bajo la promesa de acceder a una computadora nueva o dispositivos tecnológicos gratuitos, delincuentes están logrando engañar a jubilados y pensionados.
El engaño comienza habitualmente con un llamado telefónico o un mensaje de WhatsApp. Los estafadores, demostrando una gran capacidad de persuasión, se presentan como agentes oficiales de PAMI o de programas gubernamentales de inclusión digital para jubilados.
La falsa promesa que vacía las cuentas de los jubilados
El argumento es tentador: informan al jubilado que ha sido beneficiado con una computadora de última generación o una tablet, como parte de un supuesto plan de modernización. Para "gestionar el envío" o "confirmar la identidad", solicitan datos que parecen inofensivos.
Pero, en realidad, estos son una llave maestra para lograr lo que se denomina como robo de identidad financiera, donde los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para acceder a las cuentas de los jubilados. En concreto, el paso a paso es el siguiente:
- La urgencia: presionan a la víctima diciendo que el beneficio "vence hoy" o que quedan pocos cupos.
- El pedido de datos: solicitan el CBU, claves de Home Banking o el Token de seguridad, alegando que es necesario para depositar un bono de conectividad o pagar un seguro de envío mínimo.
- El acceso remoto: en algunos casos, piden descargar aplicaciones (como AnyDesk o TeamViewer) con la excusa de "ayudar" al jubilado a configurar el trámite, cuando en realidad toman control total del dispositivo de la víctima.
A raíz de todo esto, debes saber que ningún organismo oficial, ni PAMI ni ANSES, solicita claves bancarias, números de tarjeta o acceso remoto a dispositivos para otorgar beneficios.
Si usted o un familiar ha sido víctima de este engaño, debe comunicarse de inmediato con su banco para bloquear las cuentas y realizar la denuncia en la fiscalía o comisaría más cercana.
Cómo prevenir esta estafa
- No compartir claves: el nombre de usuario y la contraseña bancaria son personales. Jamás deben ser entregados a terceros.
- Desconfiar de llamadas entrantes: si recibe un llamado sobre un premio o beneficio que no gestionó, corte la comunicación y llame usted mismo a los números oficiales del organismo.
- Verificar los canales oficiales: los planes de entrega de dispositivos se anuncian siempre por las páginas web oficiales finalizadas en .gob.ar o .org.ar.
- Avisar a la familia: la mejor defensa es la información. Compartir estas alertas en grupos de WhatsApp familiares ayuda a que los adultos mayores estén prevenidos.