En el Día de la Madre, muchos mendocinos se sintieron especialmente conmovidos por la búsqueda de Elsa, que desde siempre movió cielo y tierra, para poder destapar las capas de ocultamiento y falacias que le impidieron tener una pista certera para dar con su hija, nacida de un abuso a menores.

Elsa también contó que era la menor de sus hermanos, y que apenas comenzó la escuela, la sacaron y hasta su adultez, cuando decidió estudiar, fue analfabeta y pasó la mayor parte del tiempo encerrada.

La carta viral

"Eres hija de una violación, y te cuento esto porque tenés que saber la verdad y no quiero que pienses que tú me harías mal porque eres hija de una violación. No, tu eres mi hija, solo mía. Quiero que sepas que siempre te he buscado, he pedido de rodillas, he pedido por favor, y nada. Ya no sé dónde buscarte. Estoy en el Conadi en Mendoza, en el laboratorio de genética forense. Estoy en el Amparo, nadie sabe el sufrimiento de una madre", inicia la carta que publicó en su muro de Facebook la inesperada madre.

Como aquel naufrago que desde la isla desierta arroja mensajes en una botella, esperando respuestas, así comenzó una segunda etapa de su búsqueda. "Siempre le escribo a mi hija, le he escrito varias cartas en mi Facebook. Sueño con abrazarla y explicarle todo, que sepa la verdad", dijo la mujer que ahora vive en Coquimbito.

"Te cuento que no te regalé ni te vendí. Te pido perdón porque no te pude defender, yo tenía 11 años cuando me desperté y mi madre y el médico que estaban al lado mío me dijeron que habías muerto", continúa la misiva, que busca explicar lo inexplicable a esa hija que no puede ver, ni puede abrazar, y que quizá nunca imaginó su origen.

elsa-irazoque (2).jpg Elsa sueña con poder abrazar a la hija que le robaron en el mismo hospital donde nació. Gentileza Facebook Elsa Irazoque

La historia del horror de una niña de 11 años

"Yo tenía 11 años, me llevaron al hospital Emilio Civit, me pusieron un suero y quedé dormida. Cuando desperté, estaba con suero y sangre, y un dolor insoportable. Al lado de mi cama mi mamá me decía que me callara -¡como si pudiera callar el dolor!- y un médico me dijo que había tenido una nena, pero que había nacido muerta", recuerda Elsa Irazoque de aquel 27 de septiembre de 1974, el día que fue madre.

El horror comenzó muy temprano para una niña de Gutiérrez, Maipú. Cuenta que su padre abusó de ella y quedó embarazada. "Me acuerdo que quedé tirada en el suelo, en un charco de sangre. Mi papá fue a la cocina a hablar con mi mamá, y luego ella vino y me agarró a cintazos", contó la ahora mujer que busca a la hija que nacería luego, y a la cual nunca pudo ver.

"Luego de eso me tuvieron encerrada en una pieza, para que nadie supiera lo que pasaba ni se viera mi embarazo. Me culpaban a mi de 'anda loqueando' y hacer cosas con un novio, que nunca tuve", agregó la mujer que hoy está casada en segundas nupcias, y que encontró en este nuevo matrimonio el apoyo para su búsqueda.

"Después que nació mi hija, no pude tener hijos, ya que tocaron mi matriz en la cesárea y quedé estéril. Me casé a los 18 años y mi marido fue una buena persona, pero no quería que siguiera buscando a mi hija. A los 48 años enviudé, y unos años después me volví a casar. Con mi nuevo esposo encontré el apoyo para buscar a mi hija", detalló la maipucina, que se ha contactado con Inadi, Madres, y toda entidad que pueda ayudarla en su empresa.

"Un día me levanté, y me dije "Dios mío no quiero ser como mi mamá y mi familia", quiero ser buena persona. Soy mamá, pero me falta poder abrazar a mi hija y decirle que la amo, que nunca la abandoné" "Un día me levanté, y me dije "Dios mío no quiero ser como mi mamá y mi familia", quiero ser buena persona. Soy mamá, pero me falta poder abrazar a mi hija y decirle que la amo, que nunca la abandoné"

"Desde mi familia hicieron todo lo posible por borrar las pistas que me lleven a mi hija. Tengo la certeza que la vendieron, porque con el tiempo fui descubriendo cosas dentro de mi familia que me hacen pensar en eso", disparó Elsa, quien no quiso ahondar en más detalles para no involucrar a sus familiares.

En una fecha tan emotiva y pertinente, como es el Día de la Madre, Irazoque hizo una revelación que conmueve. "Mi mamá murió en la pandemia. Estuve con ella y le dije que la perdonaba, siempre la perdoné, a pesar que nunca me defendió como debería una madre. También perdoné a mi papá, que fue quien me violó", aseguró, para agregar: "No quiero venganzas, ni tengo rencores, lo único que busco en esta vida es encontrar a mi hija, y contarle toda la verdad".

Para su búsqueda, Elsa pidió el apoyo de toda la gente que sepa de quien podría ser su hija, hoy con 48 años. "No me cansé de buscarla nunca, pero hace un tiempo me sentí desesperada y confundida, no sabía cómo seguir buscando. Pero conocí a una chica, apareció cómo un ángel. Se llama Maribel, y cuando leyó mi carta en Facebook, se contactó y me comenzó a acompañar en todos los lugares donde busco".

Las palabras y la canción de Elsa para su hija

Carta para mi hija:

Hola hija, el domingo es el Día de la Madre, otro día de la madre sin ti.

Mi nombre es Elsa Margarita Irazoque, soy de Mendoza, y vos naciste en el hospital Emilio Civit de Mendoza, el 27/9/74.

Eres hija de una violación, y te cuento esto porque tenés que saber la verdad y no quiero que pienses que tú me harías mal porque eres hija de una violación. No, tu eres mi hija, solo mía. Quiero que sepas que siempre te he buscado, he pedido de rodillas, he pedido por favor, y nada. Ya no sé dónde buscarte. Estoy en el Conadi en Mendoza, en el laboratorio de genética forense. Estoy en el Amparo, nadie sabe el sufrimiento de una madre.

Fui madre a los 11 años. Tu ibas hacer esa muñequita que me iba a enseñar a ser mamá, pero no los dejaron esas malditas manos, como dice la canción. Espero que algún día nos encontremos. Yo no pido nada ni que cambies tu vida ni tu apellido, solo quiero decirte que te amo y que nunca he dejado de buscarte. El amor que tengo para ti es muy grande.

Jamás sentí odió ni rencor, solo sé que te amo. Jamás te negué. Si hubiera tenido más hijos, ellos también sabrían de ti, pero no pude tener más hijos; es otro dolor que llevo dentro mío.

He perdonado a todos los que me hicieron daño, de eso ya me he olvidado. Lo único que le pido a Dios que me dé la oportunidad de encontrarte. Quiero que sepas que no voy a bajar los brazos.

Tengo fe, pero se me hace muy largo el camino. Te pido que por favor me busque vos también. Te pido disculpas por contar mi verdad. Ninguna de las dos tuvimos la culpa. Te busco en cada mirada de persona. No me puedo imaginar cómo eres, porque no me dejaron conocerte ni escuchar tu llanto, ni sentir tu perfume de beba. Tampoco me dejaron sentir tu cuerpito

Solo le pido a Dios que seas una excelente persona. Bueno, quiero desearte un feliz día de la madre, que la pases bien con tus seres queridos. Yo siempre te voy a esperar, acá estoy.

Esta canción es para ti hija donde quieras que estés (compartió el video de la canción Malditas Manos). No te vendí ni soy una mujer de la calle, ni me morí.

Estoy viva, te estoy buscando. Feliz día hija, yo tu mamá

Elsa Margarita irazoque

Esta canción es para ti: