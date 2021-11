La docente K volvería a dar clases y el alumno atacado denunció amenazas

Por el momento Radetich, profesora de historia, está alejada del colegio por una licencia psiquiátrica y no ha avanzado ninguna sanción por la forma en que se comportó en el curso ni como trató a los alumnos de cuarto año, en medio de críticas a la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Grabaron a una docente gritándole a un alumno que criticó al kirchnerismo: la suspendieron

“Macri te robó. ¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó!. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

Docente K captura de pantalla de video.jpg

Jeremías se llama el joven que había sido increpado. En las últimas horas, el alumno se expresó respecto a la posibilidad de que la docente vuelva a la escuela. Dijo que si se concretaba el regreso, él debería cambiarse de colegio. Incluso se refirió a amenazas que tanto Radetich como su marido habrían hecho contra él.

“Nos enteramos de que existe la posibilidad de que ella vuelva y estamos preocupados. Hubo mensajes en Twitter. Yo no tengo, pero me los leyeron y hay capturas de pantalla. Si me la cruzo, la voy a pasar mal. Son amenazas. Ya me amenazó el marido, ahora ella. Para ella, el adoctrinamiento era natural. Lo hacía hace mucho. No va a parar ahora”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

A finales de agosto, cuando el video salió a la luz, a Radetich se la separó provisoriamente del cargo docente. Además se le inició un sumario por el artículo 139, que dice: “Cuando a un docente se le impute la comisión de faltas o hechos que configuren presuntivamente faltas graves, la dirección docente correspondiente procederá a una investigación a efectos de resolver sobre la conveniencia o no del pedido de instrucción del sumario a la Subsecretaría de Educación”.

Si se hubiera comprobado la falta grave, existen cinco posibles sanciones:

1) Suspensión desde seis (6) a noventa (90) días.

2) Postergación de ascenso de jerarquía o acrecentamiento por tiempo limitado en la respectiva resolución, hasta un máximo de seis (6) años.

3) Descenso de jerarquía.

4) Cesantía.

5) Exoneración que implicará su cese en todos los cargos docentes.

Después de dos meses del recordado incidente aún no hay una resolución por la vía disciplinaria más allá de la investigación está en curso. Actualmente la docente está alejada de la escuela solamente por una licencia psiquiátrica que solicitó. Lo que especulan en la es que la junta que debe analizar el caso va a prorrogar esa licencia médica para “aquietar las aguas”, pero que no va a haber una sanción de ningún tipo por el video filtrado.

Radetich, de 59 años, tiene una larga trayectoria en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según figura en su perfil en Linkedin. De acuerdo con sus registros previsionales, Radetich trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires -renunció en 2012-.

Además de la escuela de Ciudad Evita donde quiso adoctrinar a sus alumnos, trabaja también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.