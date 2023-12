La diputada Flavia Dalmau chocó a una pareja de motociclistas en un accidente en Tunuyán

La víctima es empleada de una bodega, donde realiza diferentes tareas y estaría cuatro meses sin poder reincorporarse a su trabajo, por las secuelas del accidente.

Al ser consultada por la situación, la legisladora que fue noticia en su momento por haber manejado en estado de ebriedad y haber sido sorprendida en un control de rutina, aseguró: "Es la primera vez que tengo un accidente de tránsito".

Además la funcionaria aseguró que iba con otras personas en la tarde- noche del lunes, como un día cualquiera. Sin embargo, la familia de la damnificada afirmó que la dirigente iba a alta velocidad.

"Se me complicó la vida por un asado"

En abril de este año, Dalmau fue sancionada por conducir con 0,83 gramos de alcohol en sangre, cuando el permitido es 0,50.

La legisladora manejaba por ruta 82 y Delgado, en Tunuyán, cuando tuvo que dejar su vehículo al ser secuestrado por las fuerzas de seguridad. “Se me complicó la vida por un asado”, dijo a la prensa, luego de haber cometido una infracción de tránsito y de la cual el propio gobierno de Alfredo Cornejo, en su primera gestión, endureció las penas.

DALMAU.jpg La diputada Flavia Dalmau fue noticia nacional por haber conducido bajo los efectos del alcohol en Tunuyán en abril. FUENTE/ INTERNET

“Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio”, justificó en aquel momento en el que tuvo que abonar una multa por $160.000.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, se lamentó en esa ocasión.

