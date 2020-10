La DGE profundizará el aprendizaje de matemática en el 2021

Segura señaló que "no hay una sola razón" para entender el motivo por el cual matemática le cuesta tanto a los estudiantes pero reconoció que al ser una de las materias menos favoritas los padres suelen "dar permiso" para que los hijos se la puedan llevar.

"Además, la enseñanza de la matemática tiene sus problemas porque no es lo mismo enseñar un concepto que está relacionado con la vida humana. La matemática trabaja con objetos abstractos, sino aprendemos solamente repetimos", manifestó a Radio Nihuil.

Segura manifestó que la actual pandemia también ha llevado a que se complique la enseñanza de la matemática y reconoció que "ha sido muy difícil en este contexto".

"Todos los que amamos matemáticas estamos en este tren y no nos vamos a bajar. Desde la DGE se va a armar un plan para profundizar el aprendizaje de matemática. Años anteriores ya se ha hecho pero no es algo que se pueda solucionar de un día para el otro. Se puede transmitir el amor por la matemática", explicó.

Los resultados en otras materias

En lengua, la historia es diferente en las pruebas Aprender. Los desempeños satisfactorio y avanzado acaparan el 61,7% y la serie histórica muestra una tendencia ascendente. Desde 2013, hubo una mejora de 11 puntos porcentuales.

Aprender 2019 indagó en cuestiones de educación ciudadana y ciencias naturales. En esos casos, lo hizo tomando una muestra representativa de alumnos. Los resultados en educación ciudadana, que se evaluó por primera vez, fueron auspiciosos. El 63,9% de los chicos demostró conocimientos en temas como la Constitución nacional, la división de poderes, las formas de gobierno.

En ciencias naturales, en cambio, hay un asterisco. Los resultados se publicaron como “datos observados”, dando así continuidad a una tradición de estadística educativa poco confiable en la Argentina.

Un tercio de los adolescentes de entre 16 y 17 años realiza una actividad productiva. En ellos el abandono de la escuela es tres veces mayor que entre quienes no trabajan. En medio de la pandemia, la conectividad se volvió un recurso indispensable, si es que ya no lo era, pero el 46% de los chicos no tiene una computadora.