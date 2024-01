La demanda en el sistema público de salud de Mendoza aumentó el 15% por la crisis económica

Si bien la cartera sanitaria no lo tiene discriminado, atribuye esta suba a personas que tienen cobertura en una prepaga y bajaron el plan por falta de dinero o la incidencia del cobro de la consulta médica. Aunque también se contempló el caso de nuevos pacientes en el sistema que dejaron de pagar una obra social.

Desde octubre, los profesionales contenidos en el Círculo Médico implementaron el cobro de la consulta médica o un bono no reintegrable, frente a la falta de acuerdo por el valor de las prestaciones con los gerenciadores de la salud privada. El monto aumentará desde este jueves a $12.000 y los afiliados -cuyas prepagas no llegaron a un acuerdo- que ya pagan una cuota tienen que abonar este plus.