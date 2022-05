La defensora oficial que representó a dos Chacales mendocinos: "Soy una persona meticulosa, fría y calculadora"

El derecho a tener una defensa frente a una causa es una de las bases de la Justicia. Para eso, en Mendoza existe el Ministerio Público de la Defensa que se encarga de representar legalmente a una persona que está detenida y no puede -o no quiere- pagarle a un abogado particular. Silvina González es una de las defensoras de Pobres y Ausentes desde hace 18 años. Y en su larga trayectoria le ha tocado intervenir en dos de las causas más aberrantes de abusos intrafamiliares.