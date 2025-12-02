Los trenes que utilicen este túnel están proyectados para alcanzar hasta 250 km/h, lo que reducirá considerablemente los tiempos de conexión entre las islas y el continente. Se espera que el trayecto se reduzca a unos 30 minutos, frente a la hora y media aproximadamente que lleva actualmente por caminos/puentes o ferry. Te contamos sobre esta construcción.

Tunel (3)

La construcción del túnel submarino de alta velocidad más largo del mundo: desafía los límites de la ingeniería

Según el South China Morning Post este túnel es una demostración de que la infraestructura tradicional, vías férreas combinadas con túneles submarinos, puede competir con alternativas muy futuristas (como hyperloop, vuelos, ferris, puentes largos). A veces la solución más práctica sigue siendo un buen túnel.