En China comenzó la construcción del Jintang Undersea Tunnel, un túnel ferroviario submarino que unirá la ciudad de Ningbo con las islas Zhoushan. Tendrá una sección bajo el mar de unos 16,18 km, lo que lo convertirá en el más largo del mundo en cuanto a tramo bajo agua.
Los trenes que utilicen este túnel están proyectados para alcanzar hasta 250 km/h, lo que reducirá considerablemente los tiempos de conexión entre las islas y el continente. Se espera que el trayecto se reduzca a unos 30 minutos, frente a la hora y media aproximadamente que lleva actualmente por caminos/puentes o ferry. Te contamos sobre esta construcción.
La construcción del túnel submarino de alta velocidad más largo del mundo: desafía los límites de la ingeniería
Según el South China Morning Post este túnel es una demostración de que la infraestructura tradicional, vías férreas combinadas con túneles submarinos, puede competir con alternativas muy futuristas (como hyperloop, vuelos, ferris, puentes largos). A veces la solución más práctica sigue siendo un buen túnel.
Así mismo, este túnel marca un avance en técnicas de construcción submarina moderna, tuneladoras gigantes, métodos para atravesar estratos geológicos complejos, gestión del agua, lo que abre la puerta a más túneles de este tipo alrededor del mundo.
El túnel que desafía los límites de la construcción
El proyecto aún está en construcción, no está en operación, por lo que no hay datos reales (tiempos medidos, frecuencia, mantenimiento, seguridad, costo real, impacto ambiental, etc.). Eso implica que muchas de las proyecciones siguen siendo eso, solo proyecciones.
Este tipo de construcciones submarinas siempre implican riesgos extra:
- presión del agua
- complejidad geológicach
- mantenimiento a largo plazo
- impermeabilización
- ventilación
Que algo “suene bien en papel” no garantiza que todo funcione perfectamente una vez operativa. Esta construcción ya pasó a la fase submarina: las tuneladoras atravesaron el dique costero, lo que confirma que el proyecto es real, no solo conceptual.